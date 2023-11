Ostro o Josue. Były piłkarz Legii wytoczył ciężkie działa i wypalił

Legia Warszawa rywalizuje w tym sezonie na trzech frontach. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski, wygrywając 3:0 z GKS-em Tychy. Dodatkowo Legia jest na szczycie grupy E w Lidze Konferencji Europy z sześcioma punktami po trzech meczach. Nieco gorzej sytuacja wygląda w ekstraklasie, gdzie w październiku Legia przegrała cztery mecze z rzędu. Do przełamania doszło w miniony weekend w starciu z Radomiakiem Radom (1:0). Teraz przed nami wielki hit, czyli starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent opuścił Legię Warszawa. Były trener ujawnia kulisy

Krytyka w stronę kapitana Legii. "Robi więcej złego jak dobrego"

Tomasz Arceusz rozmawiał z "Faktem" przed hitowym starciem Legii z Lechem. Były piłkarz stołecznego klubu z lat 1985-1989 postanowił skrytykować Josue. Jego zdaniem Portugalczyk nie nadaje się do tego, by być kapitanem Legii. - Jako kapitan drużyny robi swojemu zespołowi więcej złego jak dobrego. Kapitan musi być przykładem dla reszty drużyny. A jego zachowanie często wpływa negatywnie na pozostałych zawodników. Krzyki, fochy, wykłócanie się z sędziami, okazywanie wyższości, żeby nie powiedzieć pogardy rywalom - powiedział.

- On bazuje głównie na stałych fragmentach i podaniu, ale z miejsca, z tzw. "chodzonego". W polskiej lidze umiejętnościami może i się wyróżnia, ale na mocny klub z Włoch, Niemiec czy z Francji, o Anglii nawet nie wspominając, to byłoby za mało - dodaje Arceusz. Były gracz Legii wskazał też główny problem obecnego zespołu. - Zauważyłem, że największym problemem legionistów jest gra po stracie piłki. Brakuje mi jakości w grze pressingiem - skomentował były pomocnik, który od ponad 30 lat mieszka w Finlandii, gdzie grał dla Vaasan Palloseura i JJK Jyvaskyla.

Były gracz Legii wskazuje faworyta hitu. "Chciałbym się mylić, ale..."

Arceusz odniósł się też do meczu Legia - Lech. Jego zdaniem faworytem są goście. - Na dziś Lech jest lepiej zorganizowanym zespołem. Mecz będzie bardzo wyrównany, chciałbym się mylić, bo wiadomo, że kibicuję Legii, ale Lech może wygrać. Legia potrzebuje bardzo dużych wzmocnień w obronie. Począwszy od bramki. W naszej Legii był Jacek Kazimierski, który w sezonie potrafił wybronić drużynie 10-12 punktów. Tobiasz tego nie ma. Ale jest młody, wciąż się rozwija. Mnie razi u niego to samo co u Josue. Taka maniera, "co to nie ja". I jest "elektryczny", jakiś taki pobudzony, a powinien wprowadzać spokój - skwitował.

Starcie Legia - Lech odbędzie się w sobotę 12 listopada o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.