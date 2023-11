Raków sprzedaje piłkarza wewnątrz ligi. Poniżej miliona euro

Xavier Dziekoński trafił do Rakowa Częstochowa latem 2022 roku, ale do tej pory nie miał okazji zadebiutować w zespole mistrza Polski. Bramkarz w tym sezonie broni barw Korony Kielce, do której jest wypożyczony do końca rozgrywek. Portal wkielcach.info podaje, że klub z województwa świętokrzyskiego ma opcję wykupu Dziekońskiego i nie należy wykluczać, że z niej skorzysta. Kwota ma wynosić poniżej miliona euro.

