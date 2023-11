Chorwat trzyma kciuki za Polskę. Mówi nam, kiedy zrobiło mu się przykro

Jesień 2023 roku to kolejna trudna runda w karierze Zorana Arsenicia. Kapitan Rakowa Częstochowa, który do obecnego mistrza Polski trafił trzy lata temu z Jagiellonii Białystok, doznał już drugiej kontuzji w tym sezonie, która eliminuje go na kilka tygodni. 29-latek miał rozegrane zaledwie 50 minut po wyleczeniu pierwszego urazu, gdy brutalny faul Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona ponownie wyłączył go z gry. W dodatku ta pechowa runda zdarzyła się Arseniciowi w momencie, w którym jego forma była na tyle wysoka, że w zeszłym sezonie był jednym z dwóch najlepszych piłkarzy mistrza Polski.

Jakub Seweryn: To nie jest najszczęśliwsza runda dla ciebie. Praktycznie tuż po jednej dość poważnej kontuzji przytrafiła ci się kolejna. Jak się z tym czujesz?

Zoran Arsenić: Takie jest życie, czasami takie rzeczy się dzieją. Nie ma co tego rozpamiętywać. To dla mnie trudny okres, ale czuję się dobrze zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Cieszę się, że ta kontuzja nie jest tak poważna, jak zakładałem tuż po meczu.

Trener Dawid Szwarga po meczu ze Sportingiem nie ukrywał, że obawiacie się złamania.

Czułem, jakby coś w środku pękło i bałem się najgorszego, ale okazało się, że nie jest tak źle. Mam nadzieję, że szybko wrócę na boisko. Jest nawet jakaś szansa, że zagram coś jeszcze tuż przed przerwą na kadrę, a jak nie, to wrócę do gry tuż po niej.

Mówisz, że możesz wrócić już po dwóch tygodniach? Według pierwszych informacji miałeś pauzować około miesiąca.

Staramy się wszyscy z fizjoterapeutami, żebym mógł wrócić na boisko jak najszybciej. Wszyscy pracujemy naprawdę ciężko, aby tak się stało. Jest nadzieja, że zagram jeszcze w tym tygodniu, ale wszystko będzie zależało od mojego zdrowia.

Jesteś zły na Viktora Gyokeresa ze Sportingu za ten faul?

Myślę, że to był przypadek, a on nie chciał tak zagrać. Ale pozostał u mnie niesmak, że Gyokeres później po meczu do mnie nie przyszedł i nie przeprosił czy nie spytał się o mój stan, tylko wygadywał, że tak naprawdę się poślizgnąłem, co na powtórkach widać, że jest nieprawdą. To mnie negatywnie zaskoczyło, ale sam faul był moim zdaniem przypadkowy i wynikał z walki o piłkę. Dobrze, że ta kontuzja nie okazała się poważniejsza.

Ale przez nią tracisz zdecydowaną większość rundy i europejskich pucharów, w których chciałeś wystąpić.

Na pewno. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale walczę z całych sił, żeby jeszcze w nich zagrać. Przed nami trzy mecze, więc zobaczymy.

Jakie są cele Rakowa w tym sezonie? W ostatnich sezonach widzieliśmy, że drużynom rywalizującym w pucharach raczej nie udaje się zdobywać mistrzostwa Polski.

Ale my chcemy to zmienić! Pragnęliśmy także awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, co się nie udało, ale gra w Lidze Europy też jest dużym wyzwaniem i chcemy zajść w pucharach jak najdalej. Do tego chcemy wygrać Puchar Polski. Nasze cele, które założyliśmy sobie przed sezonem, nie zmieniają się tylko dlatego, że gramy w pucharach.

Czy Raków twoim zdaniem był ostatnio w małym kryzysie? Bo te wyniki z pewnością nie były takie, jakich oczekiwaliście.

Nie sądzę. A przynajmniej nie użyłbym tego słowa. Gra na trzech frontach jest bardzo trudna, mamy do rozegrania sporo meczów, ale pamiętamy też, jak ostatnio radziły sobie inne drużyny, które rywalizowały w europejskich pucharach. My nie jesteśmy w złej sytuacji. Jesteśmy w czołówce ekstraklasy, awansowaliśmy do kolejnej rundy Pucharu Polski, a w Lidze Europy, choć na razie mamy tylko punkt, to jeszcze przed sobą także trzy mecze, w których jeszcze wiele jest do ugrania. Nie ma co mówić o kryzysie, po prostu trudno jest grać co trzy dni przez całą rundę. Myślę, że mimo wszystko dajemy radę.

Ale problemów wam nie brakuje. Które twoim zdaniem najbardziej na was wpływają?

Oprócz dużej liczby meczów, w naszym zespole jest teraz bardzo wiele kontuzji. Kilku podstawowych zawodników z poprzedniego sezonu ostatnio jest poza kadrą. Nie mówię tu tylko o sobie, ale też choćby o Ivim Lopezie czy Stratosie Svarnasie, którzy w poprzednim sezonie byli kluczowymi piłkarzami Rakowa, a teraz de facto stracili całą rundę. Teraz wypadł Giannis Papanikolaou, niedawno długo pauzował Jean Carlos Silva… To wszystko mocno wpływa na naszą grę, a przecież mamy też wielu nowych zawodników, którzy powoli adaptują się w naszym systemie pracy czy systemie taktycznym, a przecież przez grę co trzy dni nie mamy wiele czasu na trening. Dlatego też myślę, nieźle się w tym wszystkim odnajdujemy, idziemy do przodu, a powinno być tylko lepiej.

Sporo mówi się o tym, że w Rakowie adaptacja nowych zawodników jest wolniejsza i trudniejsza. Często trwa to kilka miesięcy, a nawet całą rundę, zanim nowy piłkarz w Rakowie zacznie grać na miarę swoich możliwości. Też tak to widzisz?

Tak, faktycznie tak to wygląda.

Z czego to twoim zdaniem wynika?

U nas jest bardzo wiele zasad, których należy przestrzegać. Tu nie jest tak, że wystarczy tylko twoja jakość indywidualna, wychodzisz na boisko i grasz. Jest wiele zasad taktycznych, w których każdy bez wyjątku musi się odnaleźć. To nie jest proste i nie każdy od razu jest w stanie się do tego dostosować. To proces, który trwa, dlatego przy tylu letnich transferach każdy tydzień działa na naszą korzyść.

To brzmi, jakby wiosną Raków miał być nie do pokonania.

Mam nadzieję, haha.

Zapytam trochę prowokacyjnie – nie brakuje wam w tych trudnych momentach trenera Marka Papszuna?

Przede wszystkim, tak jak mówiłem, nie czuję, żebyśmy mieli jakiś trudny moment. Od początku było niełatwo, ale byliśmy po prostu na to przygotowani. Wiedzieliśmy, jak to wyglądało, gdy graliśmy w poprzednich latach w eliminacjach europejskich pucharów i teraz po prostu to wszystko wydłużyło się na całą rundę. Mi osobiście brakuje trenera Papszuna, bo mam do niego ogromny szacunek, ale trener Szwarga radzi sobie bardzo dobrze, nawet w tych trudnych warunkach spowodowanych choćby kontuzjami. Nie można złego słowa powiedzieć o jego pracy. Jesteśmy w dobrych rękach.

Co czułeś, gdy Marek Papszun, choć wydawał się faworytem, nie dostał szansy poprowadzenia reprezentacji Polski?

Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony i żałowałem, że nie dostał tej posady.

A gdy okazało się, że Papszun, którego darzysz dużym szacunkiem, odchodzi z Rakowa?

Tak samo zrobiło mi się smutno, ale na szczęście klub zrobił bardzo dobry ruch, przekazując zespół w ręce Dawida Szwargi. Co do reprezentacji Polski, to wiadomo, że jestem Chorwatem i zdecydowanie bliżej jest mi do reprezentacji Chorwacji, ale biorąc pod uwagę, jak długo jestem tutaj, to interesuję się też kadrą Polski i życzę jej wszystkiego dobrego. Myślę, że Marek Papszun by sobie poradził w tej roli, a kiedy okazało się, że nie zostanie selekcjonerem, było mi przykro z jego powodu.

Jakie są różnice między nim a Dawidem Szwargą?

Naprawdę niewielkie. Wiadomo, że trener Szwarga stara się też wprowadzić do naszej gry jakieś swoje rozwiązania w fazie ataku, bo w obronie wciąż postępujemy na tych samych zasadach. Wiesz, że nie mogę powiedzieć dokładnie, co się zmieniło, ale nie są to duże zmiany.

A jako człowiek Dawid Szwarga mocno się różni od Marka Papszuna? A może w jakiś sposób wy jako zawodnicy podchodzicie do trenera Szwargi?

Trener Szwarga na pewno dużo się nauczył od trenera Papszuna i pewnie sam by to przyznał. I być może u niego jest nieco luźniejsza atmosfera. On sam także potrafi dobrze ją rozluźnić. Niemniej jednak, trener ma u nas autorytet tak samo jak miał Marek Papszun. Wiadomo, że trener Papszun przez te siedem lat zbudował w Częstochowie swój pomnik, ale trener Szwarga jest na początku swojej kariery trenerskiej i jeszcze wszystko przed nim. Jestem o tym przekonany.

Trener Papszun w rozmowie z nami latem stwierdził, że ty i Fran Tudor byliście najmocniejszymi ogniwami Rakowa Częstochowa w ubiegłym sezonie. Czy sam też czujesz, że w Rakowie stałeś się czołowym obrońcą w ekstraklasie?

To dla mnie bardzo duże wyróżnienie, które bardzo wiele znaczy. Teraz moim zadaniem jest tylko utrzymać tę dyspozycję. Oby tylko kontuzje przestały mnie tak dręczyć… Odliczając je, to są z pewnością najlepsze lata w mojej karierze, w zeszłym sezonie grałem z pewnością dotychczas najlepiej.

Można powiedzieć, że twoja dobra forma została nagrodzona, bo przed tym sezonem po odejściu Tomasa Petraska zostałeś kapitanem Rakowa.

Już w poprzednich rozgrywkach wiele razy byłem kapitanem na boisku, gdy nie było na nim Tomasa, ale jestem dumny, mogąc być kapitanem takiego klubu jak Raków Częstochowa i takiej drużyny, jaką tutaj mamy. Tu jest naprawdę bardzo dużo jakości, charakteru, a także odpowiednia mentalność, która pozwala nam odnosić sukcesy.

Częstochowa i Raków to twoje miejsce na Ziemi?

W tym momencie na pewno tak. Czuję się tutaj bardzo dobrze, gra mi się świetnie, a żyje mi i mojej narzeczonej bardzo spokojnie, co nam się podoba. Raków jako klub każdego roku się rozwija i idzie do przodu, co pokazują też wyniki, więc gdzie byłoby mi lepiej?

Ale jednak europejskie puchary musicie rozgrywać w Sosnowcu.

No tak, niestety… Wszyscy widzieliście, jakie jest tam boisko, choć w telewizji może ono nie wyglądać tak źle, jakie jest w rzeczywistości. Cóż, do niedawna wszystkie mecze pucharowe rozgrywaliśmy w Częstochowie i tam również wyniki były zdecydowanie lepsze, ale teraz musimy sobie radzić w takich warunkach, bo innych mieć nie będziemy. Inaczej się gra w miejscu, gdzie możesz raz trenować przed meczem, zagrasz mecz i cię tam nie ma. Czujesz się wtedy jak na wyjeździe.

Myślisz, że lepiej by wam szło w Lidze Europy, gdybyście grali w Częstochowie?

Na sto procent. Jestem o tym przekonany.

Niecałe trzy lata temu nie przychodziłeś do Rakowa jako gwiazda. Miałeś wtedy sporo do udowodnienia po niezbyt udanym etapie w Jagiellonii i wypożyczeniu do Rijeki.

To prawda. Ten okres w Jagiellonii wcale nie był jakiś fatalny, nie zawsze było słabo, były różne momenty, ale faktem jest, że w pewnym momencie byłem pogubiony. Raz grałem na prawej, raz na lewej obronie, czasami w środku, a nawet w linii pomocy. Przychodziłem w momencie, gdy klub sprzedał kilku zawodników, którzy byli głównymi aktorami w poprzednim sezonie. Miałem trudności, ale nie tylko ja, lecz myślę, że cała Jagiellonia.

Szukałem innych opcji. Spróbowałem wrócić do Chorwacji i grać w Rijece. Myślę, że to też nie był zły kierunek, a miałem sporo pecha. Jedna kontuzja, potem druga… Nie grałem już na tym samym poziomie co wcześniej i wiedziałem, że muszę coś zmienić.

Na początku grudnia przyjeżdżasz z Rakowem do Białegostoku. To będzie dla ciebie miła wizyta?

Jak najbardziej. Wciąż mam tam wielu kolegów, rozstawałem się w dobrych relacjach z ludźmi z klubu. Za każdym razem miło mi się tam wraca, towarzyszą mi same dobre emocje. A gorsze wspomnienia po prostu wymazuję. Coś tam po prostu nie zagrało, tak w piłce bywa. Nie grałem tam tak, jak gram teraz w Rakowie, ale ja też się zmieniłem. Stałem się bardziej doświadczony, zyskałem inne spojrzenie na piłkę.

Gdy przychodziłeś do Rakowa, był on już wtedy w czołówce ekstraklasy. Jak to się stało, że tam trafiłeś?

Wszystko za sprawą Goncalo Feio, który był tam asystentem Marka Papszuna i z którym pracowałem jeszcze w Wiśle Kraków. On miał bardzo duży wpływ na moją decyzję. Opowiadał mi, jak się pracuje w Rakowie, jaki to klub… To wszystko mnie zainteresowało i uznałem, że to dobry kierunek. To się potwierdziło.

Wiadomo, że Raków walczy o kolejne mistrzostwo i Puchar Polski w tym sezonie, a jakie są jeszcze twoje osobiste cele? Co chciałbyś jeszcze osiągnąć?

Takich rzeczy nie brakuje. Nigdy nie jestem w pełni zadowolony z tego, co mam. Chciałbym jeszcze mieć okazję zagrać w Lidze Mistrzów, po cichu marzę też o występach w reprezentacji Chorwacji. Myślę, że jeszcze jakieś małe szanse na to są, a dopóki one są, to zamierzam o nią walczyć. To mnie motywuje do tego, by się dalej rozwijać, iść do przodu i grać na wysokim poziomie jak najdłużej.