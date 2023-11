Były trener Legii nigdy nie widział takiego piłkarza. "Jego lewa noga to jest majstersztyk"

Co poniedziałek o godz. 20:00 na kanale YouTube Sport.pl, a także na Sport.pl i Gazeta.pl emitowany jest program Sport.pl LIVE, w którym dziennikarze naszego portalu - Antoni Partum, Kacper Sosnowski, Dawid Szymczak, Dominik Wardzichowski oraz Konrad Ferszter - omawiają wspólnie z zaproszonymi gośćmi najważniejsze tematy sportowe. Nie tylko tenis i skoki narciarskie, ale też siatkówka czy piłka nożna. W najnowszym programie głównym tematem dyskusji była postawa Legii Warszawa.

Josue jest przedłużeniem Runjaicia na boisku? "Nigdy nie widziałem takiego piłkarza"

Gościem programu Sport.pl LIVE był Marek Gołębiewski, były trener pierwszego zespołu i rezerw Legii Warszawa. Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl zapytał go o to, czy taki piłkarz jak Josue może być przedłużeniem roli trenera na boisku. - Akurat Josue, można powiedzieć, jest drugim trenerem na boisku. Pierwszy jest Kosta Runjaić na ławce i pewnie on wymyśla wszystkie zagrania taktyczne. Josue stara się mobilizować zawodników i też realizować ten plan - rozpoczął trener.

- Ja miałem przyjemność być krótko, ale pracowałem z Josue i uważam, że na żywo nigdy nie widziałem takiego piłkarza w swoim życiu, a już 43 lata przeżyłem. Na dziesięć rzutów wolnych na treningach trafiał dziewięć lub dziesięć. Tam, gdzie chciał, to uderzał. Widać, że jego lewa noga to jest majstersztyk. Przychodził do Legii z zaległościami treningowymi, ale po specjalnym programie i diecie, którą wprowadził Aleksandar Vuković, to było widać w lutym, że to typowy lider. On praktycznie miał wielki udział w utrzymaniu Legii, tak samo Wszołek, który wtedy przyszedł - dodaje Gołębiewski.

- Teraz Josue to jest najlepszy piłkarz w ekstraklasie, kapitan, lider tej drużyny. Miejmy nadzieję, że władze Legii dojdą z nim do porozumienia i przedłużą kontrakt, który wygasa w 2024 w czerwcu - zakończył były szkoleniowiec Chrobrego Głogów.

Josue gra w Legii od lata 2021 roku, gdy opuścił izraelski Hapoel Beer Szewa bez kwoty odstępnego. W tym czasie zagrał ponad sto meczów, w których strzelił 22 gole i zanotował 28 asyst.