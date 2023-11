Zwolniony trener drużyny ekstraklasy przerywa milczenie. "Mam trochę żalu"

Jarosław Skrobacz nie jest już trenerem Ruchu Chorzów. Po tym, jak beniaminek wygrał zaledwie jedno z trzynastu spotkań w ekstraklasie, władze klubu zdecydowały się na rozstanie ze szkoleniowcem, który najpierw wywalczył awans do I ligi, a następnie na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. "Dziękujemy za te ponad dwa lata, niezapomniane chwile i wprowadzenie Niebieskich do Ekstraklasy. Drzwi na Cichej zawsze będą dla Trenera szeroko otwarte" - napisał Ruch w komunikacie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).

Skrobacz udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu" po zakończeniu pracy w Ruchu. Okazuje się, że obie strony rozstały się, jak to określił szkoleniowiec, w "cywilizowany sposób". - Taka jest decyzja zarządu, rozumiem ją i nie zamierzam w żaden sposób polemizować. Ruch to klub, w którym nikt nie myśli o tym, żeby grać o utrzymanie, tylko o wyższe cele, więc po prostu trzeba to przyjąć. Zawsze w swojej pracy staram się wyciągać maksimum możliwości z materiału, którym dysponuję. Nie przegrywaliśmy meczów w nie wiadomo jak kompromitujący sposób, w każdym meczu staraliśmy się nawiązywać walkę - powiedział.

Skrobacz przyznał, że ma żal do władz Ruchu w jednej kwestii. - Powiedziałem jedynie, że trochę żalu pozostawia dymisja w takim momencie, bo do końca roku zostały nam mecze, w których realnie można myśleć o zdobyczach punktowych. Żadna drużyna nie ma za sobą tylu spotkań z czołówką, co my. To nie znaczy, że w spotkaniach pozostałych do końca rundy jesiennej będzie łatwo, ale szanse na punkty na pewno byłyby większe niż z wymienionymi wyżej rywalami. Przygotowywaliśmy się bardzo mocno, zawsze mieliśmy swój plan. A to, że czasami to okazywało się zbyt mało, taka jest piłka - dodaje szkoleniowiec.

A jak były trener beniaminka odniósł się do tezy, że mógł stać się ofiarą własnego sukcesu, jak dawniej choćby Piotr Tworek w Warcie Poznań? - Zawsze będą pojawiały się różne opinie, mieliśmy przepraszać za to, że wygrywamy w II lidze czy na zapleczu PKO BP Ekstraklasy? Mieliśmy zacząć tracić punkty, żeby nie awansować? Była okazja, to awansowaliśmy i absolutnie tego nie żałuję. Myślę, że zrobiliśmy wspólnie kawał fajnej roboty - ocenił Skrobacz.

Kto może zastąpić Skrobacza w Ruchu? Portal weszlo.com podaje, że klub rozważa dwóch kandydatów: Marcina Brosza i Leszka Ojrzyńskiego. "Władzom z Chorzowa bliżej do zatrudnienia Brosza, który przed laty pracował m.in. w Górniku Zabrze czy Piaście Gliwice" - czytamy w artykule. Więcej szczegółów w tej sprawie mamy poznać po posiedzeniu zarządu.