Media: Dwóch kandydatów na stanowisko nowego trenera przedostatniej drużyny ekstraklasy

"Jarosław Skrobacz nie jest już trenerem Ruchu. Dziękujemy za te ponad dwa lata, niezapomniane chwile i wprowadzenie Niebieskich do Ekstraklasy. Drzwi na Cichej zawsze będą dla Trenera szeroko otwarte. Powodzenia w dalszej karierze. Do zobaczenia!" - przekazano w oficjalnym komunikacie, który wydano po sobotniej porażce "Niebieskich" z Lechem Poznań (0:2).

Media: Leszek Ojrzyński i Marcin Brosz kandydatami na trenera Ruchu

Kilka godzin po informacji o zwolnieniu Skrobacza portal Weszło.com poinformował, że wśród głównych kandydatów na objęcie stanowiska trenera Ruchu wymienia się obecnie Leszka Ojrzyńskiego i Marcina Brosza.

"Obecnie w siedzibie Ruchu Chorzów trwa narada działaczy w sprawie przyszłości klubu i wyboru nowego trenera" - czytamy. Więcej szczegółów mamy poznać po posiedzeniu zarządu.

Według źródła władzom z Chorzowa bliżej do zatrudnienia Brosza, który przed laty pracował m.in. w Górniku Zabrze czy Piaście Gliwice. To także były selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19. Dla szkoleniowca ma nie być to jednak aż tak atrakcyjne wyzwanie i waha się, czy przyjąć ofertę. Jeśli nie uda się go zakontraktować, alternatywą jest Leszek Ojrzyński, który ostatnio pracował w Koronie Kielce.

Jarosław Skrobacz pracował w Chorzowie od czerwca 2021 roku i doprowadził klub do dwóch awansów z rzędu. Najpierw z drugiej do pierwszej ligi, a potem do ekstraklasy. Od początku trwających rozgrywek "Niebiescy" jednak dość słabo punktowali, czego efektem jest zajmowane dopiero 17. miejsce w tabeli. Chorzowianie mają na koncie tylko osiem punktów. Kolejny mecz rozegrają w poniedziałek 13 listopada o 19:00 przeciwko Radomiakowi.