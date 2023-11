Transferowy hit w ekstraklasie z nadzwyczajną zniżką. Klub się zabezpieczył

Od stycznia tego roku Patryk Klimala był zawodnikiem Hapoelu Beer Szewa, dla którego strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę w 23 meczach. Z powodu wojny pomiędzy Izraelem a Palestyną rozgrywki sportowe zostały zawieszone. Klimala wrócił z rodziną do kraju i trenował gościnne na obiektach Śląska Wrocław. Ostatecznie rozwiązał kontrakt z Hapoelem i przekazał agentom, że chce kontynuować karierę w Polsce. "Zarówno on, jak i jego rodzina, po niespełna roku przebywania w niespokojnym Izraelu, potrzebują przede wszystkim spokoju" - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Transfer Klimali do ekstraklasy stał się faktem w miniony weekend. Napastnik został zaprezentowany w Śląsku Wrocław w przerwie meczu z ŁKS-em (2:1) i podpisał ze Śląskiem kontrakt ważny do czerwca 2027 roku. "Ze względu na przepisy FIFA nowy napastnik będzie mógł zostać zgłoszony do rozgrywek w rundzie wiosennej. Klub będzie starał się uzyskać zgodę na możliwość wcześniejszej rejestracji zawodnika" - przekazywał klub w komunikacie. I wiele wskazuje na to, że nie uda się Klimali zadebiutować w nowym zespole jeszcze w tym roku.

Śląsk wynegocjował świetne warunki przy transferze Klimali. Oszczędność

"Gazeta Wrocławska" informuje, że Śląsk zabezpieczył się w przypadku, gdyby FIFA nie zgodziła się na grę Klimali w ekstraklasie jeszcze w 2023 roku. Do momentu zarejestrowania piłkarza w lidze będzie on zarabiał około połowy miesięcznej pensji. Mowa tu o kwocie opiewającej na znacznie poniżej, niż 100 tys. złotych. Dopiero po zgłoszeniu do rozgrywek Klimala będzie dostawał od Śląska pełną pensję. "Tego typu porozumienia nie jest często spotykane w naszych realiach, zwłaszcza jeśli dotyczą wciąż względnie młodego polskiego piłkarza" - czytamy w artykule.

A jak Śląsk podchodzi do sytuacji związanej z rejestracją Klimali? Okazuje się, że nie jest to prosty temat. - Nawet jeśli FIFA wyrazi zgodę na wypożyczanie/pozyskiwanie piłkarzy z ligi izraelskiej, to trzeba mieć na uwadze, że Patryk przed jej wydaniem rozwiązał kontrakt z Hapoelem i to za porozumieniem stron. Ta sprawa jest zatem bardzo skomplikowana i wielowątkowa - przekazał jeden z pracowników Śląska w rozmowie z "Gazetą Wrocławską". PZPN musiałby poczekać też na decyzje FIFA, tak jak to było wtedy, gdy wprowadzano specjalne zasady po inwazji Rosji na Ukrainę dla zawodników grających w tych krajach.

Wszystko wskazuje więc na to, że Klimala zadebiutuje w Śląsku w meczu o stawkę dopiero w lutym 2024 roku. Wtedy obecny lider ekstraklasy zagra u siebie z Pogonią Szczecin (10.02). Jacek Magiera nie będzie mógł skorzystać z nowego napastnika odpowiednio w starciach z Cracovią (10.11), Radomiakiem Radom (25.11), Rakowem Częstochowa (03.12), Koroną Kielce (09.12) i Zagłębiem Lubin (15.12).

Śląsk będzie szóstym seniorskim klubem w karierze Klimali. Wcześniej napastnik grał dla Wigier Suwałki (wypożyczenie w sezonie 17/18), Jagiellonii Białystok (2016-2020), Celtiku Glasgow (2020-2021), New York Red Bulls (2021-2023) i wspomnianym Hapoelu (styczeń-listopad 2023).