Absurdalny stream z udziałem piłkarza ekstraklasy. "Nie zjadłam, serio" [WIDEO]

Mateusz Żukowski w styczniu 2022 roku trafił z Lechii Gdańsk do Glasgow Rangers za blisko 600 tysięcy euro - od tamtego czasu był wypożyczony do Lecha Poznań, a od tego sezonu reprezentuje barwy Śląska Wrocław. 21-latek wystąpił w 13 z 15 meczach drużyny Jacka Magiery, ale niczym konkretnym się nie wyróżnił. Ostatnio na temat jego dyspozycji wypowiedział się szkoleniowiec drużyny. - Chłopak zupełnie nie wykorzystuje swojego potencjału: szybkości, jakości uderzenia. Na razie ten potencjał pokazuje tylko na treningach. Wtedy wymiata, robi mnóstwo fajnych rzeczy, ale zaczyna się mecz i tego nie ma. Mówię to publicznie, żeby uświadomić Mateuszowi, że on ma w swoim życiu coś zmienić - mówił w październiku Magiera.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Na przełom na boisku czekamy, na razie Żukowski pojawił się na internetowym streamie. To coraz bardziej popularna forma komunikacji z fanami lub po prostu rozrywki - Luis Enrique w czasach prowadzenia reprezentacji Hiszpanii rozmawiał tak z kibicami, a Sergio Aguero regularnie komentuje w ten sposób spotkania, które ogląda. Na streamie pojawił się także opisywany piłkarz Śląska, choć akurat on zabrał głos w zupełnie innej sprawie. Dużo bardziej absurdalnej.

Piłkarz Śląska Wrocław kłócił się z dziewczyną o czajnik i kamień

Skrzydłowy jest w związku z Aleksandrą Mizgalską, którą na Instagramie obserwuje 130 tys. osób, a na TikToku - ponad 91 tys. Partnerka piłkarza Śląska często prowadzi streamy, a na jednym z nich zgodziła się na absurdalną rzecz - zjedzenie kamienia, który osadził się w czajniku elektrycznym.

Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać jak Mizgalska wybiera łyżką kamień, a po chwili do pokoju wchodzi Żukowski, który z niedowierzaniem pyta "co ty robisz?" i dalej para nie może dojść do porozumienia w kwestii tego, kto ma wziąć czajnik. Dziewczyna zarzeka się, że nie zjadła tego, co było w środku, żeby w kolejnym nagraniu podkreślić, że był to jeden kawałek. - Ty zwariowałaś chyba - wypalił w końcu Żukowski, nie mogąc uwierzyć w absurd całej sytuacji.

Trudno powiedzieć, czy Jacek Magiera - mówiąc o tym, że 21-letni piłkarz powinien w swoim życiu coś zmienić - odnosił się do tego typu sytuacji z życia zawodnika, ale na pewno Żukowski nie unika tematów niezwiązanych z piłką nożną. W ostatnim czasie starł się na Twitterze (X) z dziennikarzem Marcinem Torzem ws. parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych.