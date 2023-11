Wielka afera w klubie ekstraklasy. Pracownicy nie wytrzymali i ujawnili całą prawdę

O tym, że Górnik może mieć nowego właściciela, mówi się już od kilku ładnych miesięcy. Kilkanaście dni temu media przekazały, że chęci na kupno klubu ma... przyjaciel Lukasa Podolskiego - Thomas Hansla, który jest założycielem i właścicielem firmy Key Solutions. Przypomnijmy, że obecnie Górnik jest w posiadaniu władz miasta.

Zmiana właściciela i słabe wyniki to jednak niejedyne problemy Górnika. W poniedziałek "Przegląd Sportowy" ujawnił, że słabe są także relację na linii władze klubu - akademia. A przecież w ostatnich latach to właśnie wychowankowie byli gwarancją wielu wpływów do kasy z tytułu choćby transferów zagranicznych. Trenerzy akademii nie wytrzymali i wysłali list do prezydent Zabrza - Małgorzaty Mańki-Szulik.

Pracownicy akademii nawiązali m.in. do przypisywania sobie zasług przez ludzi z miasta za transfery młodych graczy. "Nigdy głośno w mediach nie "chwaliliśmy" się tym, co udało się dzięki naszemu zaangażowaniu oraz naszym przyjaciołom stworzyć, jednak w obliczu przypisywania sobie niektórych sukcesów oraz rozwoju Akademii przez osoby, które na ten rozwój miały znikomy wpływ, jesteśmy zmuszeni głośno powiedzieć prawdę!" - napisano.

"Nawiązując do wypowiedzi Pana Prezydenta (Krzysztofa Lewandowskiego) o sukcesie, jakim była sprzedaż Dariusza Stalmacha oraz Krzysztofa Kubicy do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy premii dla trenerów zapisanych w uchwale Górnika mówiącej o nagrodzeniu trenerów mających wpływ na szkolenie wyżej wymienionych zawodników" - czytamy.

Zwrócono także uwagę na to, że trenerzy akademii nie otrzymują na czas premii czy wynagrodzeń. "Sposób potraktowania akademii, trenerów oraz zawodników, którzy dokonali tego sukcesu uważamy za skandaliczny. Do dnia dzisiejszego trenerzy nie otrzymali premii za te tytuły. Zawodnicy oprócz zaproszenia ich na płytę boiska przed meczem z Piastem nie otrzymali nawet drobnego upominku, który na pewno byłby dla nich miłym wyróżnieniem. Do kasy akademii do dnia dzisiejszej wg. naszej wiedzy nie trafiła również kwota 200 000 zł premii za zdobycie mistrzostwa oraz wicemistrzostwa Polski" - przekazano.

W tabeli ekstraklasy Górnik zajmuje obecnie 11. miejsce. W poniedziałek o 19:00 zmierzy się z Cracovią w ramach 14. kolejki ekstraklasy.