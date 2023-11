Zmiana trenera w ekstraklasie! Dał im dwa awanse, a teraz go zwolnili

Ruch Chorzów będzie miał nowego trenera. W poniedziałek poinformował o rozstaniu z dotychczasowym - Jarosławem Skrobaczem. - Jarosław Skrobacz nie jest już trenerem Ruchu. Dziękujemy za te ponad dwa lata, niezapomniane chwile i wprowadzenie Niebieskich do Ekstraklasy. Drzwi na Cichej zawsze będą dla Trenera szeroko otwarte. Powodzenia w dalszej karierze. Do zobaczenia! - napisali przedstawiciele klubu na platformie społecznościowej X.

Informacja ta to nie lada zaskoczenie. Skrobacz był w drużynie osobą bardzo zasłużoną. Objął ją dokładnie 24 czerwca 2021 roku, tuż po awansie Ruchu do II ligi. W ciągu dwóch sezonów zaliczył z nim dwa kolejne awanse, dzięki czemu 14-krotnym mistrz Polski po sześciu latach przerwy wrócił do Ekstraklasy. W sumie Skrobacz poprowadził Ruch w 86. spotkaniach, notując 38 zwycięstw, 28 remisów i 20 porażek.

Od czasu dołączenia do elity Ruch nie radzi sobie jednak tak dobrze. Jego bilans to zaledwie jedno zwycięstwo, pięć remisów i siedem porażek. Klub chce zatem postawić na zmiany. - Trenerowi serdecznie dziękujemy za podjęcie się misji sportowej odbudowy Ruchu, zaangażowanie w pracę, wiele chwil radości, których dostarczały nam mecze "Niebieskich", wprowadzenie drużyny do PKO BP Ekstraklasy, ale także za bardzo dobrą współpracę nie tylko na polu sportowym - czytamy w komunikacie na stronie internetowej Ruchu.

Kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron. Nazwisko nowego szkoleniowca ma zostać przedstawione wkrótce. Na ten moment Ruch w tabeli Ekstraklasy zgromadził raptem osiem punktów i zajmuje przedostatnie, 17 miejsce. Jednym punktem wyprzedza tylko innego beniaminka ŁKS.