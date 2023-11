Wielki powrót do Ekstraklasy. "Raków? Nic nie wiem"

Klimala wrócił do ekstraklasy po nieudanym czasie w zagranicznych klubach. Nie wyszło mu ani w Celticu, ani w Hapoelu Beer Szewa, gdzie łącznie zdobył zaledwie 7 bramek w 51 spotkaniach. Najlepiej poradził sobie w Stanach Zjednoczonych. Grał tam w latach 2021-2023. W barwach New York Red Bulls wypracował 25 goli w 63 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędziowie podejmują decyzje wbrew sobie, żeby przeżyć. Boją się"

Klimala w Śląsku Wrocław. Zdradził jak to było z zainteresowaniem Rakowa

Niedawno Klimala przeniósł się do Śląska, ale na razie nie będzie mógł grać dla lidera ekstraklasy. Wszystko przez przepisy FIFA. Napastnik liczy na to, że światowa organizacja uchyli furtkę z przepisami dla zawodników, którzy do tej pory grali w Izraelu. Tam na razie gra w piłkę jest niemożliwa. Podobnie FIFA zrobiła w sytuacji, gdy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska. Na razie pozostają mu treningi z drużyną i gra w meczach sparingowych.

Po transferze do Śląska piłkarz udzielił wywiadu telewizji Canal+, gdzie przyznał, że miał oferty z innych klubów. Odniósł się też do plotek o zainteresowaniu ze strony Rakowa Częstochowa. - Zainteresowanie moją osobą było ze strony różnych klubów. Ja jednak o Rakowie Częstochowa nic nie wiem. Dowiedziałem się z Twittera - stwierdził, cytowany przez serwis Meczyki.pl.

Zdradził też, dlaczego zdecydował się akurat na przyjęcie oferty Śląska Wrocław. - Ten zespół podoba mi się taktycznie, dlatego ich wybrałem. Grają szybki futbol, bez kalkulacji - przyznał.

Po 14. kolejce ekstraklasy Śląsk Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory wrocławianie zdobyli 30 punktów. W niedzielę 5 listopada odnieśli kolejne zwycięstwo, choć było o krok od sensacji - gola na 2:1 z ŁKS-em Łódź zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry.