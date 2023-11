Kapitan Rakowa miał pauzować miesiąc, ale ma dobre wieści dla kibiców. "Jest szansa"

Bardzo dobrą wiadomość dla kibiców Rakowa Częstochowa ma kapitan mistrza Polski Zoran Arsenić. Chorwacki obrońca miał pauzować przez około miesiąc, po tym jak doznał kontuzji stawu skokowego w meczu Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona rozegranym 26 października, ale może wrócić do gry znacznie szybciej. - Jest nawet jakaś szansa, że zagram coś jeszcze tuż przed przerwą na kadrę, a jak nie, to wrócę do gry tuż po niej - zdradził w rozmowie ze Sport.pl.

