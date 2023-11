Mecz jak z Football Managera w ekstraklasie. Atakowali, strzelali i... przegrali

W sobotni wieczór w Łodzi spotkały się dwie drużyny mocno poturbowane przez kontuzje. W zespole Widzewa Łódź w ostatnim czasie brakuje Bartłomieja Pawłowskiego, Sebastiana Kerka, Serafina Szoty, Juana Ibizy, a także Marka Hanouska czy Juljana Shehu. Po stronie Warty z kolei tego dnia nie mogli zagrać Adam Zrelak, Maciej Żurawski, Mateusz Kupczak czy Dario Vizinger. Do tego Dimitrios Stavropoulos wypadł z gry już po rozgrzewce, a Miguel Luis doznał urazu w pierwszych minutach spotkania, w którym obie drużyny chciały zwycięstwem oddalić się od strefy spadkowej.

Mecz jak z Football Managera w ekstraklasie. Widzew atakował, strzelał i... przegrał

To był mecz, który został zdominowany przez drużynę Daniela Myśliwca, czyli łódzki Widzew. Łodzianie mieli ogromną przewagę optyczną, oddawali kolejne strzały na bramkę Jędrzeja Grobelnego i co chwila dośrodkowywali piłkę w pole karne, zaliczając w całym spotkaniu ponad 30 dośrodkowań. Nie przynosiło to jednak żadnego efektu, choć szczęścia próbowali m.in. Jordi Sanchez, Mato Milos czy Imad Rondić.

Warta zaatakowała w pierwszej połowie tylko raz, ale za to bardzo konkretne i skutecznie. W 20. minucie piłkę przechwycił w środku pola Nilo Maenpaa i błyskawicznie uruchomiony długim podaniem został Kajetan Szmyt. Młodzieżowy reprezentant Polski idealnie zagrał z lewej strony pola karnego przed bramkę, gdzie piłkę do siatki skierował Marton Eppel. Doświadczony węgierski napastnik podpisał kontrakt z Wartą 20 października, a już w swoim drugim występie w ekstraklasie strzelił premierowego gola.

Wynik 0:1 utrzymał się nie tylko do przerwy, ale też do końca spotkania, bo choć Widzew w drugiej części gry dalej atakował z każdej strony, to za żadne skarby nie był w stanie trafić do bramki Grobelnego. Bramkarz Warty w tej części gry bronił uderzenia Rondicia, Andrejsa Ciganiksa czy Ernesta Terpiłowskiego, ale koniec końców zachował czyste konto, mimo że na jego bramkę w doliczonym czasie gry strzelał nawet bramkarz gospodarzy Henrich Ravas.

- Nawet trener Szulczek przyznał mi, że mieli szczęście, że wygrali - mówił po spotkaniu obrońca Widzewa Łódź Mateusz Żyro.

Ostatecznie Widzew Łódź przegrał z Wartą Poznań 0:1 i to goście zdobyli trzy punkty, dzięki któremu (z 17 punktami) wskoczyli na dziewiąte miejsce w tabeli ekstraklasy. Widzew ma o dwa punkty mniej i jest dopiero czternasty.