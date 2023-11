Probierz na meczu ekstraklasy. Karygodny błąd na oczach selekcjonera [WIDEO]

Pogoń Szczecin zdołała się otrząsnąć po fatalnym początku sezonu w swoim wykonaniu. W ostatnich siedmiu meczach zespół Jensa Gustafssona zdobył 16 punktów na 21 możliwych, pokonując m.in. Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok. Dlatego też "Portowcy" byli zdecydowanym faworytem, mierząc się na wyjeździe z będącym w strefie spadkowej beniaminkiem - Puszczą Niepołomice. Niemniej jednak, sobotnie spotkanie miało taki przebieg, że nie można było wykluczać sporej niespodzianki.

Czerwona kartka w pierwszej połowie? Na Pogoń Szczecin to za mało. Świetna seria trwa

Wszystko dlatego, że w pierwszej połowie ten mecz Pogoni się zupełnie nie układał. Jak szczecinianie byli w stanie sobie stworzyć jakieś sytuacje bramkowe, to nie potrafił ich sfinalizować Wahan Biczachczjan, ale najgorsza wiadomość dla "Portowców" przyszła w 38. minucie gry. Wtedy to mający już żółtą kartkę na koncie Fredrik Ulvestad postawił solidny "stempel" na nodze obrońcy Puszczy Artura Craciuna. Sędzia Paweł Malec nie miał wyjścia - musiał pokazać norweskiemu pomocnikowi Pogoni Szczecin drugą żółtą i czerwoną kartkę.

To jednak wcale nie pogrzebało szans Pogoni na zwycięstwo. Wręcz przeciwnie - na drugą połowę zespół Jensa Gustafssona wyszedł w dziesiątkę, ale z nową energią, która pozwoliła mu pokazać się z naprawdę niezłej strony.

Aczkolwiek w wyjściu na prowadzenie "Portowcom" pomógł koszmarny błąd defensywy beniaminka. W 62. minucie obrońca Puszczy Łukasz Sołowiej podał do bramkarza Oliwiera Zycha tak, że piłka minęła adresata, a za to dopadł do niej Kamil Grosicki i reprezentant Polski skierował futbolówkę do pustej bramki.

Kilka minut później mogło, a nawet powinno być 1:1. Po dośrodkowaniu z prawej strony boiska piłka spadła pod nogi ustawionego w polu karnym Michała Walskiego, a płaski strzał byłego piłkarza Pogoni trafił tylko w słupek bramki Valentina Cojocaru.

A skoro nie strzeliła Puszcza, to drugą bramkę dołożyła Pogoń. Stało się to w 79. minucie, gdy "Portowcy" długo rozgrywali piłkę pod polem karnym gospodarzy, w końcu ta trafiła do Linusa Wahlqvista, a Szwed dograł idealnie przed pustą bramkę do Efthymiosa Koulourisa, któremu pozostało jedynie dopełnienie formalności.

Dzięki bramkom Grosickiego i Wahlqvista Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe Puszczę Niepołomice 2:0 i z 25 punktami na koncie przynajmniej do wieczora awansowała na trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy. Puszcza pozostaje z 10 punktami w strefie spadkowej, na szesnastej pozycji.