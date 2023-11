Wielki powrót do ekstraklasy. W dodatku chce w Polsce zostać na dłużej

25-letni Patryk Klimala zyskał renomę w Jagiellonii Białystok, skąd trafił później do Ceticu Glasgow, ale w Szkocji nie potrafił się przebić. Strzelił tylko trzy gole w 28 spotkaniach. Napastnik nie podbił też Stanów Zjednoczonych, gdzie reprezentował New York Red Bulls, więc kilka miesięcy temu trafił do Izraela.

Dla Hapoelu Beer Szewa rozegrał 23 mecze i strzelił cztery gole. W Izraelu zrobiło się o nim głośno po sytuacji poza boiskiem. Już w pierwszym tygodniu w nowym domu padł ofiarą włamywacza. Złodziej zabrał m.in. drogocenną obrączkę i paszport piłkarza. Klimala, gdy zorientował się w sytuacji, ruszył w pościg za bandytą. Niestety nie udało mu się go zatrzymać.

Ale i tak nie można porównywać tego incydentu do tragedii sprzed kilku tygodni, gdy polityczno-militarna oraz fundamentalistyczna organizacja Hamas zaatakowała Izrael. Z kraju zaczęli uciekać turyści i mieszkający tam cudzoziemcy. W tym Klimala.

Polak rozwiązał umowę z Hapoelem i rozpoczął treningi ze Śląskiem Wrocław.

Klimala ma nowy klub

"Według naszych informacji Klimala zostanie we Wrocławiu na dłużej. Napastnik uzgodnił już warunki 3,5-letniego kontraktu ze Śląskiem. Na razie nie wiadomo, kiedy Klimala będzie mógł zagrać w zespole prowadzonym przez Jacka Magierę. Lider Ekstraklasy stara się, by doszło do tego jeszcze w trakcie rundy jesiennej" - informuje serwis Meczyki.pl.

Po 13 kolejkach zespół Jacka Magiery jest niespodziewanym liderem Ekstraklasy i ma punkt przewagi nad Jagiellonią Białystok. Podium uzupełnia Lech Poznań.