Cracovia podjęła decyzję! Wiadomo, kto teraz zastąpi Filipiaka

Przed spotkaniem 10. kolejki ekstraklasy pomiędzy Cracovią a ŁKS-em Łódź prezes Janusz Filipiak doznał udaru i trafił do szpitala. Prowadzona przez niego firma Comarch podjęła zatem błyskawiczne działania i przekazała, że pod nieobecność biznesmena jego obowiązki przejmie tymczasowo Anna Pruska, czyli prywatnie jego córka. W piątek podano kolejną informację, tym razem na temat klubu MKS Cracovia SSA.

Zobacz wideo THE REF'S THE ENEMY - I'D KILL HER