Brak Glika w składzie zaskoczył wszystkich. Trener ujawnił powód

Latem tego roku Kamil Glik wrócił do ekstraklasy i przeniósł się do Cracovii, z którą podpisał kontrakt do 2025 roku. - 13 lat spędzonych za granicą to sporo czasu. Czuję emocje, ekscytację. Poznałem kolegów, całą otoczkę, mam nadzieję, że będzie to okres pełny sukcesów - powiedział po dołączeniu do nowego klubu.

Kamil Glik nie zagrał z Zagłębiem Lubin. Zieliński tłumaczy powód

W bieżącym sezonie obrońca rozegrał pięć meczów, w których strzelił jednego gola. Zabrakło go jednak w czwartkowym spotkaniu z Zagłębiem Lubin w Pucharze Polski. Trener Cracovii Jacek Zieliński został zapytany na konferencji prasowej o powód nieobecności zawodnika.

- Kamil był przygotowany do tego meczu, ale dwa dni przed spotkaniem na treningu w czasie deszczu trochę się rozjechał na śliskim boisku i pociągnął go przywodziciel. Prawdopodobnie doszło do lekkiego naderwania. Na razie jest wyłączony z gry i z treningów. Myślę, że ta przerwa może potrwać około trzech tygodni - odpowiedział. Cracovia finalnie pokonała Zagłębie 1:0 po golu 18-letniego Kacpra Śmigłowskiego.

Tym samym obrońcy na pewno zabraknie w najbliższych meczach Cracovii. Kolejne starcie krakowskiego klubu odbędzie się już w poniedziałek o godzinie 19:00. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Po 12 kolejkach Cracovia zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Nad strefą spadkową ma pięć punktów przewagi.

Glik przez wiele lat był ważnym elementem reprezentacji Polski. W narodowych barwach rozegrał łącznie 106 meczów. Od mundialu nie otrzymał jednak powołania. Obrońca twierdzi, że nadal może przydać się kadrze. - Cały czas mam nadzieję, żeby wrócić do reprezentacji, będę robił wszystko, żeby tak się stało. - powiedział we wrześniu w rozmowie z TVP Sport.