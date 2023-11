Śląsk Wrocław szykuje hitowy transfer. "Przyszły reprezentant"

Śląsk Wrocław jest jedną z największych rewelacji tego sezonu ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Jacka Magierę zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Ostatni mecz ligowy przegrała na początku sierpnia i od tamtej pory tylko dwa razy straciła punkty.

Prezes Śląska Wrocław zapowiada transfery. Zagraniczny kierunek

Z dobrej formy zespołu bardzo zadowolony jest prezes Patryk Załęczny. Nie zamierza jednak spoczywać na laurach i planuje już wzmocnienia. Zdradził, że działacze obrali zagraniczny kierunek i wyjawił, jakich piłkarzy zamierzają ściągnąć. Szerzej opowiedział na ten temat w rozmowie na kanale YouTube Prawda Futbolu.

- Nasz dyrektor sportowy David Balda był niedawno na skautingu w Nigerii. Znaleźliśmy dwóch bardzo dobrych zawodników. Jeden młody, drugi jeszcze młodszy, który jeszcze na razie nie może trafić do Polski i zostać oficjalnie zarejestrowany. Myślę, że niebawem pomocnik rodem z Afryki nas wzmocni. Będzie to 18-latek. Środkowy pomocnik. Chcemy wzmacniać tę formację. Oczywiście, to zawodnik nie do pierwszego składu, ale na pewno takie fajne uzupełnienie. Ma bardzo duży potencjał. Myślę, że w dłuższej perspektywie kraju będzie reprezentantem kraju. Jeśli przespalibyśmy ten moment, by go do nas ściągnąć, to jakieś większe firmy by się po niego zgłosiły - powiedział.

Załęczny wspomniał także o Eriku Exposito. Hiszpan jest kluczowym piłkarzem Śląska i w bieżącym sezonie strzelił 11 goli w 13 meczach. Jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku i ostatnio wiele mówi się na temat jego przyszłości. - Na tysiąc procent nie sprzedamy Erika Exposito w zimowym okienku. Będziemy chcieli usiąść z nim do stołu. Myślę, że w ciągu najbliższych dni rozpoczną się negocjacje i będziemy starać się zrobić wszystko, żeby przedłużyć kontrakt z Erikiem - dodał.

Kolejny mecz Śląsk Wrocław rozegra w niedzielę o godzinie 12:30 na własnym stadionie. Tego dnia jego rywalem będzie ŁKS Łódź.