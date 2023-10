Wielki polski talent opuści ekstraklasę. Trener już się pogodził

Michał Rakoczy stanowi bardzo ważne ogniwo Cracovii. W trwającym sezonie wystąpił w 12 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował tyle samo asyst. Łącznie ma już na koncie 82 mecze w barwach krakowskiego zespołu. 21-letni pomocnik równie dobrze spisuje się też w reprezentacji U21. Błysnął szczególnie we wrześniowym meczu z Kosowem (3:0) w ramach eliminacji do Euro 2024, gdzie strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Michał Rakoczy może niedługo opuścić ekstraklasę. Trener życzy mu transferu

Nie powinno więc dziwić, że nazwisko 21-latka zaczęło pojawiać się na listach życzeń klubów z Europy. Mówi się, że kariera Rakoczego może nabrać rozpędu w postaci transferu do zagranicznej ligi. Na taką sytuację jest już przygotowany trener Cracovii Jacek Zieliński. - Czy boję się, że odejdzie? Nie. Zdaję sobie sprawę, że każdy polski zawodnik, który wyróżnia się na poziomie ekstraklasy i reprezentacji młodzieżowej, prędzej czy później zostanie zauważony. On już został zauważony - zapewnił w programie "Liga PL" na Kanale Sportowym.

Choć obecny kontrakt Rakoczego obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, 21-latek może znaleźć nowego pracodawcę jeszcze w trakcie trwającego sezonu. Konkretnie w trakcie zimowego okna transferowego. - Myślę, że dojdzie do transferu. Chciałbym, żeby nam pomógł w tym sezonie. Jeśli jednak będzie jakaś dobra propozycja, to będziemy się zastanawiać - podsumował Zieliński.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Pomocnik praktycznie całą dotychczasową karierę spędził w Cracovii. We wrześniu 2020 roku trafił na wypożyczenie do Puszczy Niepołomice, gdzie rozegrał 30 spotkań. 30 czerwca kolejnego roku powrócił do Krakowa, gdzie od tej pory jest ważnym elementem zespołu.