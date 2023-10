Koszmar Lecha trwa. Kluczowy piłkarz wypada na długo

Lech Poznań w sobotę mierzył się na wyjeździe z Cracovią w ramach 13. kolejki Ekstraklasy. Wyjazdu do Krakowa nie będzie wspominać najlepiej. Nie dość, że przy Kałuży zaledwie zremisował 1:1, to jeszcze kontuzji nabawiło się dwóch kluczowych graczy - Jesper Karlstroem i Filip Dagerstal. W poniedziałek zespół z Wielkopolski wydał komunikat odnośnie do ich stanu zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Bartmana?! "Ten człowiek powinien być zdyskwalifikowany"

Lech Poznań wydał raport medyczny. Wiadomo, co z kontuzjowanymi Szwedami

Jesper Karlstroem w ostatniej kolejce w ogóle nie wyszedł na murawie, mimo że początkowo awizowany był w wyjściowej jedenastce. Jak podał klub, pomocnik przed meczem poczuł dyskomfort w mięśniu i lekarze woleli nie ryzykować. Ostatecznie jego miejsce zajął Nika Kvekveskiri. W poniedziałek przeprowadzono szczegółowe badania, które wykluczyły poważniejszy uraz. Piłkarz ma odpoczywać od treningu, a przerwa potrwa od siedmiu do dziesięciu dni.

Gorzej ma się jego rodak Filip Dagestal. Szwedzki obrońca wyszedł w pierwszym składzie i grał do 75. minuty. Chwilę wcześniej podczas walki z rywalem w polu karnym źle postawił stopę, a dodatkowo pod naporem przeciwnika wygięła się ona w nienaturalny sposób. Wtedy to musiał go zmienić młody Maksymilian Pingot.

Lech Poznań traci stopera przed kluczowymi meczami. "Wszystko zależy od tego..."

Po badaniach USG działacze Lecha nie mają dobrych wiadomości. Okazało się, że w starciu mocno ucierpiał staw skokowy Dagerstala, a to wyklucza go z najbliższych kilku spotkań. - Czeka go między trzy a sześć tygodni pauzy. Skąd taka rozpiętość? Wszystko zależy od tego, jak przebiegać będzie rehabilitacja. Tutaj ważne, że wykluczone zostało bardzo poważne uszkodzenie - wyjaśnił profesor Krzysztof Pawlaczyk, szef sztabu medycznego Lecha Poznań, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Już we wtorek Lech przystąpi do kolejnego meczu. 31 października o 21:00 zmierzy się na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski. Z oczywistych względów zabraknie w nim obu Szwedów. Z kolei w przyszły weekend poznaniacy podejmą w 14. kolejce Ekstraklasy ekipę Ruchu Chorzów (w sobotę o 20:00). Tydzień później w niedzielę 12 listopada czeka ich za to hitowe starcie z Legią Warszawa.