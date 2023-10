Były reprezentant Polski wskazuje "największy problem Legii"

Legia Warszawa zmaga się z kryzysem, jeśli chodzi o sytuację w ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia przegrał cztery ostatnie spotkania, odpowiednio z Jagiellonią Białystok (0:2), Rakowem Częstochowa (1:2), Śląskiem Wrocław (0:4), a także w minioną niedzielę ze Stalą Mielec (1:3). Taka seria oznacza, że strata Legii do lidera ligi właśnie wzrosła aż do siedmiu punktów. - Jestem wk****ony, zły, nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji i straciliśmy łatwe bramki. Byliśmy długo silni u siebie, teraz przegrywamy drugi mecz z rzędu - kto by pomyślał? - komentował Runjaić na pomeczowej konferencji.

Były piłkarz Legii komentuje klęskę ze Stalą. "To nie jest przypadek"

Sylwester Czereszewski rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" po meczu Legii ze Stalą. Były piłkarz stołecznego klubu uważa, że największym problemem zespołu Kosty Runjaicia jest gra w obronie. - To jest największy problem Legii, który nie został rozwiązany. Legia zbyt łatwo traci bramki. To nie przypadek, że poniosła czwartą porażkę z rzędu. Rywale za łatwo dochodzą do sytuacji podbramkowych. Wszystkie trzy gole były takie same, czyli po kontrach rywali. Wszystkie akcje szły środkiem, Legia nie mogła znaleźć ustawienia - powiedział.

Czereszewski tłumaczy, że to wynika ze stylu gry Legii, która sprzyja rywalom do tego, by grać głównie z kontrataku. - Legia zawsze będzie wysoko grała i nadziewała się na kontry. Legia nie jest monolitem w grze obronnej. Straciła 18 goli w 12 meczach. To nie jest dużo. To bardzo dużo. Dawniej po tylu meczach mogła mieć z siedem-osiem straconych bramek. To nie przypadek, coś się dzieje w liniach obrony, cały zespół bierze udział, trener zmienia ustawienie, odstawił Augustyniaka, przywrócił Jędrzejczyka, ale to nic nie dało - dodał były gracz Legii z lat 1997-1999 i 2001-2002.

23-krotny reprezentant Polski uważa, że całościowo to nie był aż tak fatalny mecz w wykonaniu Legii. Wskazał też zawodnika, który powinien pojawić się wcześniej na boisku. - Legii brakowało skuteczności, bo wcale źle nie grała. Rywale przeprowadzili trzy kontry i strzelili trzy gole. Takie mecze się zdarzają, ale to już czwarta porażka z rzędu, co jest szczególnie niepokojące. To nie przypadek. Od Legii trzeba więcej wymagać, lampka powinna się zapalić. Moim zdaniem Marc Gual powinien szybciej wchodzić, potrafi kombinacyjnie grać, mógł grać razem z Ernestem Mucim - podsumował.

Teraz Legię czeka starcie w Pucharze Polski z GKS-em Tychy (02.11), a potem zagra w ekstraklasie z Radomiakiem Radom (05.11). Rewanżowe starcie ze Zrinjskim Mostar w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek 9 listopada o godz. 18:45.