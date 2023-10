Skandal w ekstraklasie. Atak na zawodnika. "To się nie powinno wydarzyć!" [WIDEO]

Śląsk Wrocław nadal pozostaje liderem ekstraklasy. Po 14 latach przerwy Stadion Śląski znów gościł mecz polskiej ligi, w którym formalnie gospodarzem był Ruch Chorzów. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Dwa rzuty karne wykorzystał Daniel Szczepan, a po stronie Śląska strzelali Łukasz Bejger oraz Matias Nahuel Leiva. Arbitrem tego meczu był Paweł Raczkowski, wobec którego po końcowym gwizdku pojawiły się pewne wątpliwości, m.in. pod kątem dwóch odgwizdanych karnych dla Ruchu czy braku drugiej żółtej kartki dla Macieja Sadloka za faul na Eriku Exposito.

"Pod względem piłkarskim, ten mecz był po prostu dziwny. Kiedy Śląsk Wrocław atakował, piłkarsko górował zdecydowanie nad swoim przeciwnikiem. Ruch Chorzów ma swoje piłkarskie ograniczenia, ale piłkarzom Jarosława Skrobacza nie można odmówić jednego - wielkiej ambicji" - pisał w pomeczowym podsumowaniu Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Skandaliczne zachowanie kibiców Ruchu. "To się nie powinno wydarzyć"

Śląsk kończył mecz z Ruchem w "dziesiątkę", gdy drugą żółtą kartkę obejrzał Peter Pokorny. Słowak obejrzał pierwszą kartkę w 88. minucie, gdy został sfaulowany przez Juliusza Letniowskiego, a potem w ramach rewanżu nadepnął na pomocnika Ruchu. Osiem minut później Pokorny obejrzał drugą żółtą kartkę za odkopnięcie piłki po gwizdku. Na kanale YouTube "Ligowiec" pojawił się vlog z pierwszego meczu na Stadionie Śląskim po powrocie ekstraklasy na ten obiekt.

Na filmie można było też zobaczyć skandaliczne zachowanie kibiców Ruchu w momencie, gdy Pokorny schodził do szatni. Fani gospodarzy żegnali Słowaka gwizdami, a gdy gracz Śląska zbliżał się do wyjścia, to został oblany piwem i opluty. Zdanie w tej sprawie zabrał Patryk Załęczny, prezes Śląska. "Wraz z Davidem Baldą (dyrektorem sportowym Śląska) byliśmy naocznymi świadkami ataku na Pokornego. To się nie powinno wydarzyć! Obraźliwe i niecenzuralne słowa padały z ust siedzących obok kibiców Ruchu. Właśnie w naszym kierunku" - pisze Załęczny.

"Chyba nikt nie czuł się bezpiecznie, a agresja z minuty na minutę rosła. O mały włos i doszłoby do rękoczynów" - dodaje prezes obecnego lidera ekstraklasy. "Ten mecz miał być świętem futbolu, nie komedią i walką gladiatorów w jednym. Już od samego przyjazdu czułem ogromną wrogość miejscowych ludzi, zarówno organizatorów, jak i przede wszystkim kibiców" - napisał Balda.

Mimo remisu z Ruchem Śląsk pozostaje liderem ekstraklasy z 27 punktami i ma punkt przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok i dwa nad trzecim Lechem Poznań. Ruch pozostaje nadal w strefie spadkowej, znajduje się tylko przed ŁKS-em i ma osiem punktów po dwunastu meczach.