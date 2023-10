Sensacja. Legia rzucona na kolana na własnym stadionie. Kryzys? Nie, katastrofa

Niewiele ponad miesiąc temu Legia Warszawa wygrała ostatni mecz w ekstraklasie. Doszło do tego w Szczecinie, gdzie Legia pokonała 4:3 miejscową Pogoń i grała całą drugą połowę w ekstraklasie. Potem zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia przegrał odpowiednio 0:2 z Jagiellonią Białystok, 1:2 z Rakowem Częstochowa i 0:4 ze Śląskiem Wrocław. Szansa na odwrócenie słabszej serii pojawiła się w starciu ze Stalą.

Legia prowadziła grę, ale to Stal strzeliła gola. Błąd w rozegraniu

Zgodnie z przewidywaniami, Legia prowadziła grę i częściej utrzymywała się przy piłce. Wicemistrzowie Polski starali się sprawiać zagrożenie głównie poprzez dośrodkowania w poszukiwaniu Tomasa Pekharta. Większość tych prób była jednak niecelna. Zdecydowanie najlepszą okazję Legia miała w 17. minucie, gdy Josue dośrodkował na dalszy słupek w stronę Steve'a Kapuadiego. Francuz zgrał tę piłkę do Artura Jędrzejczyka, ale jego uderzenie było na tyle lekkie, że nie zaskoczyło Mateusza Kochalskiego. Legia nie oddała żadnego celnego strzału w pierwszej połowie.

Stal szukała swoich szans głównie poprzez kontrataki. Grę na siebie brał Ilja Szkurin, który dał się faulować i kartki obejrzeli Bartosz Slisz oraz wspomniany Kapuadi. W 38. minucie Legia popełniła spory błąd przy rozgrywaniu piłki. Yuri Ribeiro trafił w Mateusza Domańskiego, a piłka później została przejęta przez Michała Trąbkę. Były zawodnik ŁKS-u podał prosto do Szkurina, a białoruski napastnik uderzył celnie przy dalszym słupku, tuż obok interweniującego Kacpra Tobiasza. Legia próbowała w tej sytuacji zrobić pułapkę ofsajdową, ale to jej nie wyszło. To był jedyny celny strzał Stali w pierwszej połowie.

Kapitalny gol Stali po kontrataku, a potem po przejęciu. Żywiołowe ataki Legii dały tylko jednego gola

Kosta Runjaić zdecydował się na zmiany przed startem drugiej części spotkania. Na boisku pojawili się Paweł Wszołek i Marco Burch. Legia oddała pierwszy celny strzał w 50. minucie, gdy Gil Dias dostał dośrodkowanie od Josue z prawej strony. Wtedy strzał wahadłowego poleciał w dobrze ustawionego Kochalskiego.

Z tej akcji wyszedł zabójczy kontratak Stali. Szkurin wygrał walkę o pozycję z Burchem, przebiegł kilka metrów i podał do Krzysztofa Wołkowicza. Pomocnik Stali zszedł na lewą nogę w polu karnym i pięknym strzałem w okienko pokonał Tobiasza. Sytuacja Legii zaczęła się robić coraz gorsza.

To był znak dla podopiecznych Runjaicia, by ruszyć do ataku. Legia próbowała dośrodkowań i strzałów sprzed pola karnego, ale większość z tych prób była niecelna lub blokowana. Gra gospodarzy opierała się na tym, by wejść z piłką do bramki lub celnie zagrać na głowę Tomasa Pekharta. Stal jednak sobie z tym dobrze radziła. W 73. minucie Wszołek dośrodkował piłkę na głowę Kramera, ale Kochalski fantastycznie obronił strzał Słoweńca.

W pewnym momencie Legia przestała atakować, wręcz uszło z niej powietrze, a z tego Stal błyskawicznie skorzystała. Strzałek stracił piłkę w środku boiska, z czego od razu skorzystali Szkurin i Koki Hinokio. Białorusin wziął na siebie dwóch obrońców Legii i wycofał piłkę do kolegi, a Japończyk uderzył pod poprzeczkę, nie dając Tobiaszowi żadnych szans na interwencję.

Legia zdołała pokonać Kochalskiego tylko raz. Doszło do tego w 90. minucie, gdy Josue zagrał do Guala w pole karne. Potem piłkę dostał Wszołek, który asystował Kramerowi przy uderzeniu z bliskiej odległości. Sensacja na Łazienkowskiej jednak stała się faktem i Legia przegrała czwarty kolejny mecz w ekstraklasie. Teraz można mówić o potężnym kryzysie w stołecznym klubie. A w kontekście walki o mistrzostwo Polski wręcz katastrofie.

Wygrana z Legią sprawia, że Stal awansowała na dziesiąte miejsce z 15 punktami i opuściła okolice strefy spadkowej. Obecnie ma nad nią pięć punktów przewagi. Legia zajmuje szóste miejsce z 20 punktami i traci siedem punktów do prowadzącego Śląska Wrocław.