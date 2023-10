Ależ mecz w ekstraklasie. Pięć goli. Zaczęło się już w 1. minucie! [WIDEO]

13. kolejka ekstraklasy trwa od piątku. Swoje mecze wygrały już m.in. Korona Kielce, Górnik Zabrze czy Pogoń Szczecin. Doszło także do kilku podziałów punktów: Warta zremisowała 1:1 z Piastem, Cracovia z Lechem (1:1), a Ruch ze Śląskiem 2:2.

Radomiak Radom rozpoczął strzelanie już w 1. minucie!

W niedzielę 29 października już o 12:30 rozpoczęło się popołudnie z ekstraklasą. W Lubinie Zagłębie zmierzyło się z Radomiakiem. I nie był to mecz byle jaki - kibice obejrzeli pięć bramek, a punkty pojechały do Radomia.

Strzelanie bramek rozpoczęło się już w... pierwszej minucie meczu. Henrique zgrał piłkę do Semedo, a ten minął rywala i silnym strzałem wyprowadził Radomiaka na prowadzenie! Po trafieniu goście z minuty na minutę budowali swoją przewagę i stwarzali kolejne sytuacje.

Kwadrans później było już 2:0. Mateusz Wdowiak pomylił się przy rozgrywaniu piłki, co wykorzystał Pedro Henrique oddając strzał w światło bramki i pokonując bramkarza. Zagłębie wyglądało na zespół rozbity.

Do przerwy goście mogli jeszcze podwyższyć prowadzenie, lecz nie udało im się wykorzystać m.in. rzutu wolnego.

Grad goli po przerwie. Radomiak Radom ze zwycięstwem

Po zmianie stron działo się jeszcze więcej niż do przerwy. Pierwszą bramkę obejrzeliśmy jednak dopiero w 75. minucie! Wtedy gospodarze złapali kontakt po trafieniu Damiana Dąbrowskiego. A to zwiastowało niezwykle ciekawą końcówkę spotkania.

Pięć minut później wydawało się, że bohaterem Lubina zostanie Mateusz Wdowiak. Napastnik trafił do siatki i doprowadził do wyniku 2:2. I wtedy do akcji ponownie wszedł Radomiak - w 81. minucie piękny strzał oddał Semedo i ponownie goście prowadzili! Do końca meczu nie wypuścili już prowadzenia.

W tabeli ekstraklasy oba zespoły są tuż obok siebie. Zagłębie zajmuje siódme, a Radomiak ósme miejsce.