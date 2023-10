Sensacja w Ekstraklasie! Lider zatrzymany. Wielkie emocje

Po ponad 14 latach ekstraklasa wróciła na Stadion Śląski. Po raz ostatni chorzowski stadion gościł polską ligę 23 maja 2009 roku, gdy Ruch Chorzów pokonał 2:0 ŁKS, a na trybunach było około 6,5 tys. kibiców. Teraz Ruch gościł na Stadionie Śląskim ekipę Jacka Magiery, czyli Śląsk Wrocław. Na razie beniaminek z Chorzowa nie może jeszcze wrócić na obiekt przy ul. Cichej 6 i dojdzie do tego dopiero w 2027 roku. Do sobotniego starcia ze Śląskiem Ruch grał domowe mecze na obiekcie Piasta Gliwice przy ul. Okrzei 20. Rozjemcą w starciu Ruch - Śląsk był Paweł Raczkowski.

Pierwszy mecz na Stadionie Śląskim na remis. Spore kontrowersje

Śląsk objął prowadzenie już w czwartej minucie spotkania, gdy Petr Schwarz dośrodkował piłkę w pole karne z rzutu wolnego, a Łukasz Bejger wbiegł między dwójkę obrońców Ruchu i uderzeniem głową pokonał Krzysztofa Kamińskiego. Radość Śląska z prowadzenia trwała 15 minut, gdy Tomasz Wójtowicz został trafiony ręką w głowę przez Patryka Janasika. Raczkowski po sprawdzeniu sytuacji na VAR-ze zdecydował się podyktować rzut karny. Do jedenastki podszedł Daniel Szczepan, który strzelił gola. Rafał Leszczyński wyczuł strzelca, ale tego nie obronił.

Pod koniec pierwszej połowy Śląsk wrócił na prowadzenie, kiedy to ruszył do zdecydowanego ataku i grał na jeden kontakt. Matias Nahuel Leiva wykorzystał podanie od Patricka Olsena w polu karnym i uderzył przy dalszym słupku tuż obok bezradnego Kamińskiego. Ruch zdołał wyrównać na Śląskim w 81. minucie, gdy Raczkowski podyktował drugiego karnego za zdecydowane wyjście Leszczyńskiego do Szczepana przy dośrodkowywanej piłce. Bramkarz Śląska trafił w piłkę, ale staranował gracza Ruchu. Szczepan drugi raz podszedł do karnego i drugi raz był skuteczny.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem, ale w jego trakcie były spore kontrowersje i duże pretensje do arbitra Raczkowskiego mogli mieć piłkarze oraz kibice Śląska. Ich zdaniem oba karne dla Ruchu były wątpliwe. Poza tym drugiej żółtej kartki nie zobaczył Maciej Sadlok na początku drugiej połowy za złapanie Erika Exposito. Śląsk kończył mecz w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą kartkę obejrzał Peter Pokorny. - Albo był to chaotycznie prowadzony mecz, albo sędzia się dobrze bawił - stwierdził Magiera na pomeczowej konferencji prasowej.

Mimo remisu z Ruchem Śląsk Wrocław pozostaje liderem ekstraklasy z 27 punktami po 13 meczach. Zespół Jacka Magiery ma o punkt więcej od Jagiellonii Białystok i o dwa więcej od Lecha Poznań. Punkt na Stadionie Śląskim nie zmienia sytuacji Ruchu, który znajduje się w strefie spadkowej tylko przed ŁKS-em.