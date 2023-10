Oto tabela po sobotnich meczach ekstraklasy. Sensacja [TABELA]

13. kolejka ekstraklasy rozpoczęła się od dwóch meczów, w których łącznie padło aż 13 goli. Najpierw Korona Kielce pokonała 5:3 Puszczę Niepołomice, a potem Górnik Zabrze rozbił 5:0 ŁKS Łódź. Sobotnie spotkania również były interesujące, w akcji oglądaliśmy m.in. liderujący Śląsk Wrocław czy drugą Jagiellonię Białystok.

Działo się w sobotnich meczach ekstraklasy. W hicie Pogoń Szczecin lepsza od Jagiellonii Białystok

Jako pierwsi na boisko wybiegli zawodnicy Warty Poznań i Piasta Gliwice. Już w trzeciej minucie gola dla poznanian strzelił Kajetan Szmyt, a po 20 minutach wyrównał Michael Ameyaw. Od tego momentu mecz był niezbyt emocjonujący, drużyny nie wykorzystały nielicznych okazji na zdobycie bramki i skończyło się remisem 1:1.

Następnie zagrały ze sobą Pogoń Szczecin oraz Jagiellonia. Oba zespoły liczyły na podtrzymanie serii bez porażki, która w przypadku białostoczan trwała od 3 września, natomiast w przypadku szczecinian od 27 września. Lepiej zaczęli goście, którzy objęli prowadzenie po samobójczym trafieniu Mariusza Malca. Jednak potem błyszczał Kamil Grosicki i pogrążył były zespół. Pod koniec pierwszej połowy asystował przy bramce Efthymiosa Koulourisa, a tuż po przerwie pewnie wykorzystał rzut karny. Dzięki temu Pogoń wygrała 2:1 i zbliżyła się do podium. Natomiast zespół z Białegostoku stracił okazję do objęcia prowadzenia w tabeli.

Lech Poznań mógł zostać liderem ekstraklasy. Nie udało się, ale potem Śląsk Wrocław się potknął

Porażka Jagiellonii sprawiła, że nowym liderem, przynajmniej na kilka godzin, mógł zostać Lech Poznań. Potrzebował do tego wygranej z Cracovią i w doliczonym czasie pierwszej połowy przybliżył się do tego. To za sprawą Kristoffera Velde, który pokonał bramkarza strzałem z dystansu. W drugiej części krakowianie zaczęli grać lepiej, a w 80. minucie gola na 1:1 strzelił Virgil Ghita. Potem wynik już się nie zmienił, co oznaczało, że Lech pozostanie na trzeciej pozycji.

W tej sytuacji Śląsk w przypadku wygranej z Ruchem Chorzów mógł odskoczyć najgroźniejszym rywalom. Zadanie nie było proste, wrocławianom przyszło grać na Stadionie Śląskim, gdzie Ruch wrócił po 14 latach przerwy. Mimo to goście zaczęli nieźle, już w czwartej minucie trafił Łukasz Bejger. Kwadrans później po rzucie karnym wyrównał Daniel Szczepan, ale tuż przed końcem pierwszej połowy drugą bramkę dla zespołu Jacka Magiery zdobył Matias Nahuel. W końcówce Ruch dostał kolejny rzut karny, tym razem za faul Rafała Leszczyńskiego na Szczepanie. Poszkodowany podszedł do piłki i mocnym strzałem doprowadził do stanu 2:2. Taki też był końcowy rezultat.

Remis sprawia, że Śląsk nadal jest liderem tabeli, ale nad drugą Jagiellonią ma tylko punkt przewagi. Natomiast trzeciego Lecha wyprzedza o dwa punkty. Tuż za podium jest Pogoń, a czołówce depczą po piętach również Raków i Legia. Z kolei Ruch pozostał na przedostatnim miejscu, wyprzedza wyłącznie ŁKS. W strefie spadkowej jest także Puszcza.

Tabela ekstraklasy po sobotnich meczach 13. kolejki

Śląsk Wrocław - 13 meczów, 27 punktów, 24-12 bilans bramek Jagiellonia Białystok - 13, 26 pkt, 19-11 Lech Poznań - 13, 25 pkt, 26-19 Pogoń Szczecin - 13, 22 pkt, 24-14 Raków Częstochowa - 11, 22 pkt, 23-14 Legia Warszawa - 11, 20 pkt, 19-15 Zagłębie Lubin - 12, 20 pkt, 14-15 Górnik Zabrze - 13, 16 pkt, 14-16 Piast Gliwice - 13, 15 pkt, 11-11 Radomiak Radom - 12, 15 pkt, 15-16 Cracovia - 12, 15 pkt, 13-17 Korona Kielce - 12, 14 pkt, 16-16 Warta Poznań - 13, 14 pkt, 13-14 Widzew Łódź - 11, 14 pkt, 14-16 Stal Mielec - 12, 12 pkt, 15-16 Puszcza Niepołomice - 13, 10 pkt, 16-28 Ruch Chorzów - 12, 8 pkt, 13-22 ŁKS Łódź - 13, 7 pkt, 7-27

Do rozegrania zostały jeszcze trzy spotkania 13. kolejki ekstraklasy. W niedzielę 29 października Zagłębie Lubin zmierzy się z Radomiakiem (godz. 12:30), Legia Warszawa ze Stalą Mielec (15:00), a Raków Częstochowa z Widzewem Łódź (godz. 17:30).