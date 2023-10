Sceny na legendarnym stadionie w Ekstraklasie. Magiera nie mógł uwierzyć

14 lat trzeba było czekać, żeby ekstraklasa wróciła na Stadion Śląski w Chorzowie. Jednak, gdy w maju 2009 roku Ruch Chorzów podejmował w "Kotle Czarownic" ŁKS Łódź, na trybunach największego wówczas stadionu w kraju zasiadło tylko 6500.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Teraz, po tych czternastu latach, jest to inny Ruch, inna mobilizacja wśród jego kibiców i przede wszystkim inny, bo przebudowany Stadion Śląski, który wprawdzie jest już obiektem bardziej lekkoatletycznym niż piłkarskim, swoją pojemnością nawet po przebudowie (54 tys. miejsc) ustępuje Stadionowi Narodowemu w Warszawie, to wciąż posiada swój urok i swoją magię.

Ruch wierzy w nowe otwarcie. Blisko 30 tys. ludzi na meczu ze Śląskiem, a to ma nie być koniec

Z tej magii chce skorzystać Ruch Chorzów, który, opuszczając Gliwice, wierzy, że gra na Śląskim będzie także nowym otwarciem dla drużyny Jarosława Skrobacza. Trudno się temu dziwić, bo przed 13. kolejką ekstraklasy "Niebiescy" okupowali przedostatnie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co ostatni ŁKS.

Powrót Ruchu na Stadion Śląski, choć tego raczej w Chorzowie nie planowano, przypadł na starcie z rewelacją rozgrywek, jaką okazuje się Śląsk Wrocław. To też pewnie wpłynęło na fakt, że inauguracja pod względem frekwencji wypadł naprawdę okazale. Na trybuny Śląskiemu przyszło bowiem nieco ponad 29 tysięcy osób, którzy swoim dopingiem wspierali "Niebieskich". Ale to ma nie być maksimum możliwości chorzowian, którzy liczą, że na hitowych spotkaniach z Legią Warszawa, Widzewem Łódź czy Górnikiem Zabrze Stadion Śląski wypełni się w całości. Biorąc pod uwagę, że jak pisze portal Weszło, Ruch ma wychodzić na plus przy frekwencji na poziomie 20 tys. osób, powinno to być ogromnym zastrzykiem finansowym dla klubu.

Ale w tym wszystkim jest też jeden minus, o którym należy napisać. Jest to brak kibiców gości, którzy z pewnością także zaprezentowaliby się w Chorzowie konkretnie i dodaliby całemu widowisku jeszcze więcej kolorytu. Ci będą mogli przyjeżdżać na Śląski najprawdopodobniej wiosną.

Tego na co dzień w ekstraklasie nie ma. Efektowna prezentacja Ruchu

Jeszcze zanim na murawie pojawili się piłkarze, światła na Stadionie Śląskim przygasły i na murawie rozpoczął się efektowny pokaz hologramów (?) wraz z próbą dopingu kibiców Ruchu. W ten sam sposób wyświetlano także nazwiska i numery kolejnych piłkarzy "Niebieskich" na przedmeczowej prezentacji.

Z czymś takim zbyt często nie mamy w ekstraklasie do czynienia, prawda?

Przemotywowani gospodarze nie weszli dobrze w mecz, ale Śląsk postanowił im pomóc

I być może ta otoczka meczu przytłoczyła "Niebieskich", którzy bardzo źle weszli w ten mecz. Popełniali proste błędy techniczne, dali się zdominować swojemu przeciwnikowi, błyskawicznie stracili gola po stałym fragmencie gry i przegrywali po pięciu minutach 0:1.

Ale Śląsk popełnił wtedy duży błąd, bo zamiast dalej naciskać swojego nieradzącego sobie przeciwnika, oddał mu pole. Efekt? Głupi faul Patryka Janasika w pojedynku powietrznym z Tomaszem Wójtowiczem, interwencja VAR i rzut karny dla Ruchu zamieniony na gola przez Patryka Janasika.

Jedenaście żółtych i czerwona kartka. Emocje brały górę nad umiejętnościami

Mecz w Chorzowie był emocjonujący, ale na pewno nie można nazwać go ładnym. Długimi momentami był po prostu brzydki. Sporo nerwów, sporo fauli i złośliwości z obu stron, sporo kartek, a w środku tego wszystkiego dodatkowo nie najlepiej radzący sobie sędzia Paweł Raczkowski.

Arbiter z Warszawy podyktował dwa rzuty karne dla Ruchu, pokazał jedenaście żółtych i jedną czerwoną kartkę, którą zobaczył już w doliczonym czasie gry pomocnik Śląska Peter Pokorny. Liczba goli nieco to przykryła, ale lepiej, żeby w meczach piłkarskich było więcej piłki nożnej.

Asysta "klękajcie narody". Genialne zagranie Olsena dało Śląskowi "bramkę do szatni"

Jednak i w tym spotkaniu była jedna perełka. To oczywiście gol Śląska Wrocław na 2:1 w 45. minucie. Perfekcyjna szybka akcja zespołowa, której ozdobą była wspaniała asysta piętą w wykonaniu Patricka Olsena. Duńczyk wiele razy w Śląsku zawodził, ale i jego trener Jacek Magiera był w stanie wznieść na wysoki poziom, a podanie do Matiasa Nahuela było przepyszną wisienką na torcie. Argentyńczykowi pozostało wykończyć tę sytuację, pokonując Krzysztofa Kamińskiego w sytuacji "sam na sam" z bramkarzem.

Śląsk piłkarsko był lepszy, ale został pokarany za minimalizm. Mina Magiery mówi wszystko

Pod względem piłkarskim, ten mecz był po prostu dziwny. Kiedy Śląsk Wrocław atakował, piłkarsko górował zdecydowanie nad swoim przeciwnikiem. Ruch Chorzów ma swoje piłkarskie ograniczenia, ale piłkarzom Jarosława Skrobacza nie można odmówić jednego - wielkiej ambicji, za którą po spotkaniu zawodnicy usłyszeli "Dziękujemy" ze strony swoich kibiców.

Śląsk w tym spotkaniu miał jedną dziwną manierę - strasznie lubił utrudniać sobie życie. Nawet przeciwko, bądźmy szczerzy, słabemu Ruchowi po wyjściu na prowadzenie się cofał, oddawał pole gry rywalowi, zapraszając go do tego meczu.

W dodatku wrocławianie, którzy pewnie będą wściekać się za to na sędziego (niekoniecznie słusznie), w głupi sposób podarowali rywalom dwa rzuty karne, a o ile faul Janasika był nierozsądny, tak to, co zrobił Rafał Leszczyński, było wręcz niebezpieczne dla jego przeciwnika. Trener Jacek Magiera wręcz nie mógł uwierzyć w to, jak jego drużynie wymyka się mecz, który spokojnie był do wygrania.

Mimo remisu 2:2, który jest bardziej sukcesem Ruchu niż Śląska, to Śląsk dzięki zdobyciu jednego punktu ponownie został liderem ekstraklasy, podczas gdy "Niebiescy" dalej są na przedostatnim miejscu. Niemniej jednak, skoro energia Stadionu Śląskiego pozwoliła Ruchowi zagrać na remis z liderem ekstraklasy, to może być też ważnym czynnikiem w walce o utrzymanie.