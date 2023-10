Miazga, demolka, pogrom w Ekstraklasie! Są na samym dnie [WIDEO]

W piątek 27 października ŁKS Łódź podejmował na własnym stadionie Górnik Zabrze. Gospodarze wierzyli, że uda im się w końcu wrócić na zwycięską ścieżkę po koszmarnych tygodniach. Po raz ostatni wygrali w lidze 20 sierpnia, kiedy to dość niespodziewanie pokonali 1:0 Pogoń Szczecin. Od tego czasu ponieśli aż sześć porażek i tylko jeden remis. To też doprowadziło do zmiany szkoleniowca - Kazimierza Moskala zastąpił Piotr Stokowiec. Ostatecznie jednak 13. kolejka znów okazała się dla nich pechowa.

Koszmar ŁKS-u Łódź. Górnik nie miał dla niego litości

Pierwsza połowa była dość ospała w wykonaniu obu drużyn. Na murawie niewiele się działo, a groźnych akcji było jak na lekarstwo. Więcej wykreowali ich piłkarze Górnika - oddali sześć strzałów, ale tylko dwa celne. To jednak wystarczyło, by otworzyć wynik spotkania. Na pierwszą bramkę kibice zebrani na stadionie w Łodzi musieli jednak długo czekać, bo padła ona dopiero w 42. minucie.

Wówczas dość sensacyjnie na listę strzelców wpisał się Michał Siplak. Obrońca przyjął piłkę na lewej stronie boiska, po czym posłał ją w pole karne. Najprawdopodobniej chciał dośrodkować, ale ostatecznie futbolówka poleciała w światło bramki, co zaskoczyło golkipera. Na ten centrostrzał nie był on całkowicie przygotowany i po chwili musiał wyciągać piłkę z siatki. - "Przepraszam, chciałem podać, ale wpadło. Całujcie mnie" - żartowali sobie z tego trafienia komentatorzy Canal + Sport. Był to pierwszy mecz Siplaka w wyjściowym składzie i jego pierwszy gol w tym sezonie.

Górnik poszedł za ciosem i tuż przed zejściem do szatni miał znakomitą okazję do podwyższenia wyniku. Tym razem lewą flanką ruszył Kamil Lukoszek, ale nie spojrzał w pole karne i zagrał wprost pod nogi rywala.

Drugą odsłonę spotkania znów lepiej rozpoczęli goście. Już w 53. minucie byli bliscy złamania ŁKS-u. Duży błąd popełnił wówczas Adrien Louveau, który źle podał do kolegi z zespołu. Piłkę szybko przejął Piotr Krawczyk, ale w sytuacji sam na sam z Aleksandrem Bobkiem uderzył obok dalszego słupka.

Później nieco inicjatywy przejęli gospodarze, ale znów brakowało skuteczności. Choć tworzyli groźne akcje, to nie potrafili skierować piłki nawet w światło bramki. Napastnicy i ofensywni pomocnicy aż razili niedokładnością. Podobnie, jak i stoperzy, a szczególnie Adam Marciniak. Ten sfaulował wybiegającego na pozycję sam na sam z bramkarzem Sebastiana Musiolika. Co więcej, zrobił to w polu karnym, co natychmiast dostrzegł Szymon Marciniak i podyktował "jedenastkę". Ostatecznie pewnym strzałem w środek bramki okazję na gola zamienił Daisuke Yokota.

Piorunujące osiem minut Górnika. Rywale wywiesili białą flagę

Po tym trafieniu sfrustrowani kibice odpalili race i zadymili stadion, przez co sędzia wstrzymał grę. Przerwa nie wybiła jednak z rytmu gości, a wręcz ich napędziła. Ostatnie minuty były piorunujące w ich wykonaniu. Najpierw piłkę główką z rzutu rożnego w siatce umieścił Kryspin Szcześniak, co całkowicie rozbiło łodzian.

Widać było, że nie wierzą już w zwycięstwo czy choćby zdobycie bramki honorowej. Takie nastawienie bezwzględnie wykorzystali rywale. I już w 80. minucie Bobek po raz czwarty musiał wyjmować piłkę z siatki po trafieniu Damiana Rasaka. I jak się okazało, nie ostatni. Zaledwie dwie minuty później do bramki futbolówkę celnie skierował Yokota. Górnik bawił się wręcz z defensorami łodzian, którzy popełniali proste błędy.

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5

Strzelcy: Michał Siplak (42'), Daisuke Yokota (64'K, 82'), Kryspin Szcześniak (75'), Damian Rasak (80').

Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze awansował na ósme miejsce w tabeli. Na jego koncie jest 16 punktów. Z kolei ŁKS pozostał w strefie spadkowej i to na ostatniej lokacie z dorobkiem tylko siedmiu punktów. W kolejnym meczu drużyna Jana Urbana zmierzy się z Cracovią, a łodzianie zagrają ze Śląskiem Wrocław.