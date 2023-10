Niewiarygodna przemiana polskiego piłkarza. Ale forma. "Cel to 600 kilo"

Piotr Celeban to były piłkarz, który najbardziej kojarzony jest ze Śląskiem Wrocław. W tym klubie występował w latach 2006-07, 2008-2012 i 2014-2021, zdobył z nim mistrzostwo Polski, przez długi czas był też jego kapitanem. Karierę zakończył w 2022 r. i od tego czasu spełnia się w innym sporcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezatapialny reprezentant Polski. "Absolutnie. Jestem pełen uznania"

Piotr Celeban skończył z piłką i przerzucił się na trójbój siłowy. "Jestem zadowolony"

38-latek, który jest zatrudniony w drugiej drużynie Śląska jako trener przygotowania fizycznego, trenuje trójbój siłowy. Pierwszą styczność z tą dyscypliną miał dwa i pół roku temu, jeszcze w czasach kariery piłkarskiej.

Treningi Celebana są bardzo wymagające, zaczynają się o 6:00 rano i trwają od dwóch do nawet czterech i pół godziny. Na tym on nie poprzestaje, startuje także w zawodach, gdzie osiąga coraz lepsze rezultaty. We wrześniu wziął udział w imprezie federacji WPC we Wrocławiu, która była dla niego "mocniejszym treningiem". - Jestem zadowolony z występu. W przysiadzie podniosłem 212.5 kg. I to z dużym zapasem. W wyciskaniu sztangi leżąc uzyskałem 120 kg, a w martwym ciągu 217,5 kg (łącznie 550 kg - red.). Czułem, że mogę więcej. Forma rośnie - powiedział w rozmowie z "Faktem". To dla niego tym ważniejsze, że w listopadzie czekają go prestiżowe zawody XPC World Cup w Siedlcach.

Piotr Celeban startuje w zawodach w trójboju siłowym. Mierzy wysoko

Po nieco ponad dwóch latach treningów piłkarz nie jest w stanie rywalizować z najlepszymi, którzy mają ćwiczą od dawna i wyciskają po 800-900 kg. Mimo to stawia sobie ambitne cele. - W XPC World Cup chciałbym osiągnąć 585-600 kg. To mój cel. (..) Biorąc pod uwagę, że jestem na początku drogi w trójboju siłowym, to jestem zadowolony - oznajmił.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Były piłkarz regularnie zwiększa obciążenia i w przyszłym roku chciałby dobić do 650 kg. Jak przyznaje, bardzo pomaga mu to, że wcześniej zawodowo uprawiał sport i jego organizm jest przyzwyczajony do "wyczerpującego, momentami ekstremalnego" wysiłku. W dodatku dzięki temu nie nudzi się na piłkarskiej emeryturze. - Po tylu latach trudno zmienić przyzwyczajenia. Dlatego cieszę się, że odnalazłem nową pasję. Nie potrafiłbym spędzać czasu w fotelu, oglądając jakieś telenowele. Wolę wyładować się w siłowni czując w rękach gryf sztangi - stwierdził.

Piotr Celeban rozegrał 340 meczów w barwach Śląska Wrocław. Poza tym był zawodnikiem Pogoni Szczecin (2004-2006), Koronie Kielce (2007-2008) oraz rumuńskim Vaslui (2012-2014). Na koncie ma również osiem występów w reprezentacji Polski.