Bolesna diagnoza dla Legii Warszawa. "Karygodne"

Legia Warszawa miała udany początek sezonu, ale ostatnio jest w złej formie. Wyjazdowa porażka 0:4 ze Śląskiem Wrocław była dla niej czwartą z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Wcześniej musiała uznać wyższość Rakowa Częstochowa (1:2), AZ Alkmaar (0:1) oraz Jagiellonii Białystok (0:2).

Łukasz Broź surowo ocenia Legię Warszawa. "Była przewidywalna"

Na ostatnim meczu we Wrocławiu był Łukasz Broź, w przeszłości zawodnik Legii (167 meczów) oraz Śląska (40 występów). Nie ukrywał, że tak wysoka wygrana gospodarzy była dla niego zaskoczeniem. - Na pewno nie spodziewałem się, że Śląsk zdemoluje Legię, a przede wszystkim, że z taką łatwością będzie dochodził do sytuacji bramkowych. Tym bardziej że w pierwszej połowie nie był groźny, grał defensywnie. Po zmianie stron legioniści popełniali karygodne błędy - powiedział w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onet. Zwrócił uwagę przede wszystkim na zagrywane przez Śląsk piłki na wolne pole. To już we wcześniejszych meczach sprawiało Legii sporo problemów. - To ich słabość - zaznaczył.

Dwukrotny reprezentant Polski miał również zastrzeżenia do gry ofensywnej drużyny Kosty Runjaicia. Według niego nie radzi sobie ona z dobrze zorganizowanymi rywalami i wtedy szuka prostych rozwiązań, takich jak dośrodkowania, które są "nieskuteczne". - We Wrocławiu Legia była przewidywalna, tak samo jak w meczu z Jagiellonią. (...) Zawodnicy wymieniali podania, mając nadzieję, że konkretna akcja sama się wymyśli. Tak to nie działa - ocenił.

Zdaniem Brozia w Legii nie widać było "liderów z charakterem", którzy w trudnym momencie pokazaliby jakość piłkarską i pomogli zespołowi wrócić na właściwe tory. Kimś takim mógłby być Josue, lecz ze Śląskiem pauzował za żółte kartki. - Ma świetne umiejętności, lewą nogą potrafi zagrać genialną piłkę, a przede wszystkim ma charakter. Jeżeli faktycznie jeden zawodnik tak zmienia oblicze całego zespołu, to jest to przykre. (...) Jak patrzyłem na niektórych, to przecierałem oczy, że forma i pewność może tak szybko ulecieć - stwierdził. W tej sytuacji kolejne bramki dla Śląska były "formalnością".

Łukasz Broź chwali Śląsk Wrocław. "Wiedzą, co chcą prezentować na murawie"

Wysoką wygraną z Legią wrocławianie potwierdzili bardzo dobrą dyspozycję z ostatnich tygodni. Dzięki temu nadal są na pierwszym miejscu w tabeli ekstraklasy. - Grają dobrze w piłkę, wiedzą, co chcą prezentować na murawie. Z Legią przetrwali pierwszą połowę, po zmianie stron rywale się otworzyli, a oni to wykorzystali. Wyglądali dobrze fizycznie, tworzyli zespół - zauważył Broź.

Obrońca docenił także Jacka Magierę, który w zeszłym sezonie przejął Śląsk w trudnym momencie i uratował go przed spadkiem, a teraz wprowadził go do ligowej czołówki. Według niego procentuje doświadczenie zebrane przez trenera w kilku klubach oraz młodzieżowej reprezentacji Polski. - Ma swój styl i wciąż się rozwija. Z pewnością co roku ulepsza swój warsztat, patrzy na piłkę nożną w inny sposób, pewnie zmienił również podejście do zawodników - wyjaśnił 37-latek, który w latach 2016-2017 współpracował z Magierą w stołecznym klubie.

Legia Warszawa powalczy o przełamanie złej passy w spotkaniu ze Zrinjskim Mostar w Lidze Konferencji Eruopy, który odbędzie się 26 października. Śląsk kolejny mecz rozegra 28 października, wtedy zmierzy się z Ruchem Chorzów.