Bunt kibiców klubu ekstraklasy. Żądają jednego [WIDEO]

W spotkaniu 12. kolejki ekstraklasy Górnik Zabrze sprawił małą niespodziankę, pokonując Raków Częstochowa 2:1. W barwach gospodarzy błyszczał Japończyk Daisuke Yokota, który ustrzelił dublet w tym spotkaniu. Chociaż mistrzowie Polski w tym spotkaniu oddali na bramkę rywal aż 16 uderzeń, to stać ich było tylko na gola kontaktowego zdobytego w końcówce meczu przez Ante Crnaca.

Kibice Górnika Zabrze chcą zmiany właściciela kluby

Chociaż piłkarze Górnika sprawili niemałą radość swoim kibicom, to ci w trakcie spotkania nie zapomnieli o wyrażeniu zdania nt. właścicieli klubu. Ten należy do miasta Zabrze, a fani głośno wywołali do tablicy jego prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik.

"Mańka-Szulik oddaj Górnik" - skandowali fani na nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych Rafał Musioł z "Dziennika Zachodniego".

Apel fanów ma na względzie dobro Górnika Zabrze, w którym nie jest najlepiej pod kątem finansowym. Według doniesień "Przeglądu Sportowego" klub zalega piłkarzom z wypłaceniem pensji za ostatnie dwa miesiące. "Sytuacja ma zmienić się już pod koniec października. Do klubu ma wpłynąć kolejna transza od Sturmu Graz za transfer Szymona Włodarczyka. Tym razem będzie to 700 tysięcy euro, czyli ponad 3,1 miliona złotych. To powinno wystarczyć na uregulowanie należnych płatności oraz spokojnie funkcjonowanie klubu" - czytamy.

Pojawiła się jednak nadzieja dla kibiców związana ze sprzedażą klubu. - Opinia publiczna nie jest o wszystkim informowana. Sprawą sprzedaży klubu zajmuje się miasto, ale na dzisiaj są na tyle intensywne rozmowy, aby można było powiedzieć, że jest światełko w tunelu - przekazał prezes Górnika Adam Matysek w rozmowie z Canal+ Sport cytowany przez WP SportoweFakty.