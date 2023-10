Tak źle Legia już dawno nie grała. Wracają koszmary

W sobotę 21 października Legia Warszawa przystępowała do meczu ze Śląskiem Wrocław w roli faworyta. I choć w pierwszej połowie miała kilka okazji do zdobycia bramki, to brakowało szczęścia. Ten fakt wykorzystała drużyna Jacka Magiery i w drugiej połowie dosłownie znokautowała stołeczny klub, strzelając cztery gole. Tak wielkimi rozmiarami porażki zdziwieni byli eksperci. "W Warszawie jest problem. Musi Kosta Runjaić zacząć wdrażać plan naprawczy", "Legia na kolanach" - pisali na Twitterze. Okazuje się, że tym meczem wicemistrzowie Polski nawiązali też do dość niechlubnej passy.

Fatalny czas Legii Warszawa. Powtórka serii z sezonu 2021/22

Październik jest fatalnym miesiącem dla Legii. Rozegrali już cztery spotkania, ale w każdym musieli uznać wyższość rywala. Najpierw dość niespodziewanie polegli w starciu z Jagiellonią Białystok (0:2). Następnie przegrali z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji Europy, a po spotkaniu doszło do wielkich kontrowersji. Te z pewnością nie wpłynęły pozytywnie na grę drużyny w kolejnych meczach. Legia uległa następnie Rakowowi Częstochowa (1:2) i w minioną sobotę Śląskowi. Tym samym była to już czwarta porażka z rzędu stołecznego zespołu w meczach o stawkę.

Po raz ostatni taka niemoc dopadła warszawskich piłkarzy w sezonie 2021/22, który był dla nich katastrofalny. Zajęli wówczas 10. miejsce w ekstraklasie. Wtedy to w październiku zanotowali aż cztery porażki z rzędu. Później wygrali ze Świtem Szczecin w Pucharze Polski i znów przegrali kolejnych pięć spotkań.

Legia będzie miała szybką okazję na przełamanie

Legia postara się jednak przerwać fatalną passę już w najbliższych dniach, w co wierzy Kosta Runajić. - Ostatnie szesnaście miesięcy było w naszym wykonaniu dobre, a nawet bardzo dobre, ale ostatnio musimy się zmierzyć ze znacznie słabszym okresem. (...) Musimy przemyśleć pewne kwestie, ale też nie mamy za dużo czasu, bo zaraz czeka nas kolejny mecz w europejskich pucharach - podkreślał po meczu ze Śląskiem.

Okazję do przełamania Legia będzie miała już w czwartek 26 października, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Zrinjskim Mostar w 3. kolejce Ligi Konferencji Europy. Będzie to ważny mecz w kontekście awansu do fazy pucharowej rozgrywek.

Jak na razie stołeczny klub zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów, co lider Zrinjski i wicelider AZ Alkmaar czy nawet ostatnia Aston Villa (3 pkt). O pozycji przesądza bilans bramek. Legia dość sensacyjnie wygrała w pierwszym meczu, pokonując 3:2 drużynę z Premier League. Z kolei z holenderską ekipą przegrała 0:1.