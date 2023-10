Lider ekstraklasy szykuje mocny transfer. "Wygląda interesująco"

Mało kto spodziewał się takiej przemiany w wykonaniu Śląska Wrocław. W poprzednim sezonie klub do ostatniej chwili walczył o utrzymanie w ekstraklasie, z kolei w obecnych rozgrywkach jest największą rewelacją i po 12 kolejkach przewodzi stawce. Duży wpływ na taką sytuację miał nie tylko powrót na ławkę trenerską Jacka Magiery, ale i letnie transfery. Do drużyny trafili m.in. Cameron Borthwick-Jackson czy Peter Pokorny. Okazuje się, że na tym wrocławianie nie zamierzają się zatrzymywać i już w nadchodzących dniach mogą ściągnąć kolejnego zawodnika.

Śląsk Wrocław się zbroi. Kolejny transfer na horyzoncie. Spore wzmocnienie

W minioną sobotę Śląsk odniósł sensacyjne zwycięstwo nad Legią Warszawa (4:0). Po meczu posypały się gratulacje dla piłkarzy i sztabu, na co odpowiedział David Balda, dyrektor sportowy wrocławskiej ekipy. Zapowiedział, że klub nie zamierza spocząć na laurach i już planuje kolejny transfer, by stać się jeszcze silniejszym.

"Od jutra nowy zawodnik w procesie treningowym. To zawodnik z bardzo interesującą historią w dobrym wieku, co do jakości nie mamy najmniejszych wątpliwości, ale chcemy go zobaczyć, jak jest przygotowany fizycznie i jak się wpasuje mentalnie do szatni, dlatego na razie treningi od poniedziałku do czwartku, a potem podejmiemy decyzję" - poinformował Balda na Twitterze.

Choć działacz nie zdradził personaliów piłkarza, to o typ pokusił się dziennikarz Piotr Potępa. Jego zdaniem na radarze Śląska znalazł się Theo Valls. "Nowy zawodnik, o którym wspomina dyrektor Balda to najprawdopodobniej 27-letni francuski lewonożny środkowy pomocnik Theo Valls. (...) Na papierze wygląda interesująco" - napisał dziennikarz na portalu X (dawnym Twitterze).

Valls może okazać się cennym nabytkiem Śląska. Ma spore doświadczenie w Ligue 1

I Potępa ma rację, jeśli chodzi o imponujące CV Francuza. Pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Nimes Olympique, a w 2015 roku trafił do głównej drużyny. Wówczas występowała ona na poziomie Ligue 2, a następnie awansowała do Ligue 1. Na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej wystąpił w 92 spotkaniach, natomiast w Ligue 1 grał 53-krotnie, gdzie rywalizował m.in. z Kylianem Mbappe.

Z kolei w 2020 roku przeniósł się do Servette FC. Rozegrał 91 meczów w lidze szwajcarskiej. Nie można więc odmówić zawodnikowi sporego doświadczenia, które może okazać się cenne dla Śląska. Pozyskanie tego piłkarza jest kuszące jeszcze z jednego powodu - w lipcu 2023 roku rozstał się z Servette więc polski zespół może pozyskać go za darmo.

O tym, czy faktycznie tak się stanie, przekonamy się w najbliższych dniach. Jak na razie nikt z klubu nie potwierdził personaliów obserwowanego zawodnika. W kolejnym spotkaniu Śląsk zmierzy się z Ruchem Chorzów. Mecz zaplanowano na sobotę 28 października na godzinę 20:00.