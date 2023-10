Dlatego mecz Widzew - Ruch został odwołany. Sędzia ujawnia wyniki inspekcji

Ogromne opady deszczu, które przeszły nad Polską w weekend, dały o sobie znać także na boiskach. Przed południem odwołany został mecz I ligi między Polonią Warszawa z Lechią Gdańsk z powodu zalania stadionu przy Konwiktorskiej, a po południu to samo spotkało rywalizację w ekstraklasie Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów.

"Choć oba zespoły wyrażały chęć gry, #MeczPrzyjaźni z Ruchem Chorzów został odwołany. Do samego końca oczekiwaliśmy na ostateczną decyzję, którą przed chwilą podjęli sędziowie zawodów. Poinformujemy o nowym terminie rozegrania spotkania" - przekazał łódzki klub w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tomasz Kwiatkowski szczerze o murawie w Łodzi. "Do gry nadawało się 30-40 proc. boiska"

Arbitrem meczu Widzewa z Ruchem miał być Tomasz Kwiatkowski. Na antenie Canal+ Sport przekazał, czemu doszło ostatecznie do odwołania spotkania. - Robiliśmy wszystko, żeby ten mecz się odbył. Wydaje mi się, że ja byłem jednym z największych optymistów tego, żeby mecz zagrać - powiedział.

- Przyjechaliśmy na pierwszą inspekcję boiska o 13. O 13:15 wydawało się, że boisko nie nadaje się do gry w żadnym wypadku. O 14 pojawiło się światełko w tunelu, bo okazało się, że w ciągu 45 minut gospodarze zrobili bardzo dużo, żeby to boisko odwodnić - dodał.

Wyjaśnił także, jakie kluczowe aspekty miały zostać spełnione, żeby mecz mógł zostać rozegrany. - Pod względem technicznym chodziło o to, żeby studzienki zaczęły pracować. Czyli straż pożarna miała udrożnić to, żeby ta woda miała gdzie spływać. O 14 wydawało się, że ten mecz ma szansę się odbyć. Kolejna inspekcja o 14:30 nie była tak optymistyczna. Jedno pole karne zostało odwodnione, ale po 15 minutach ta woda wróciła. Tak naprawdę prognozy pogody były takie, że dalej miało padać.

- Najgorsze byłoby gdybyśmy ten mecz zaczęli i po 15 minutach musieli go skończyć, bo nie było żadnej gwarancji, że to boisko będzie lepsze. Moim zdaniem nadawało się do gry w piłkę 30-40 proc. boiska, a pozostałe 60-70 jednak nie - podkreślił arbiter.

W tabeli Ekstraklasy Widzew zajmuje 10. miejsce z 14 punktami. Ruch jest przedostatni i ma ich tylko siedem.