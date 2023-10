Eksperci mówią jednym głosem po blamażu Legii

Legia przystępowała do tego starcia w roli faworyta, mimo że przegrała trzy spotkania z rzędu. Piłkarze Jacka Magiery są jednak absolutną rewelacją tych rozgrywek, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu szczęśliwe utrzymali się w ekstraklasie, a obecnie zajmują pozycję lidera tabeli. I choć do przerwy jedynie remisowali 0:0, to w drugiej połowie dosłownie "znokautowali" Legię, strzelając jej cztery gole.

Eksperci zareagowali na sensacyjną porażkę Legii ze Śląskiem. "Nie potrafię tego wytłumaczyć"

Bohaterem tego starcie został nie kto inny, jak lider klasyfikacji strzelców ekstraklasy Erik Exposito, który zdobył dwie bramki. Ponadto do siatki trafili również Petr Schwarz oraz Piotr Samiec-Talar. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego Piotra Lasyka eksperci wymownie podsumowali hitowe spotkanie 12. kolejki.

"Jedyne zwycięstwo Legii z poważnym rywalem w tym sezonie ekstraklasy to 4:3 w Szczecinie (zresztą jedyne wyjazdowe). Tak to tylko klepanie u siebie beniaminków i drużyn pogrążonych w kryzysie" - przekazał Jakub Seweryn ze Sport.pl

"Jacek Magiera i jego Śląsk się bawią w lidze. Niebywała metamorfoza. 4 porażka Legii z rzędu to fakt. Bramki 1:9. W Warszawie jest problem. Musi Kosta Runjaić zacząć wdrażać plan naprawczy. 11 goli Exposito. Trener Magic stworzył potwora" - napisał Mateusz Borek.

"Jestem prostym człowiekiem i cieszą mnie sukcesy Jacka Magiery. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale jakoś podświadomie zawsze trzymałem za niego kciuki" - przekazał Tomasz Ćwiąkała z Canal+ Sport.

"Taktyka Legii pod tytułem 'urabura, dużo stracimy, ale jeszcze więcej strzelimy' jest bardzo dobrym pomysłem. Natomiast pewną wadą tego planu jest fakt, że nie zawsze uda się strzelić cztery gole" - podsumował dziennikarz Goal.pl Damian Smyk.

"Co tu się odwala, Jezus Maria, Śląsku" - przekazał Kamil Warzocha z Weszło.

"Erik Exposito posiada tę ligę. Legia na kolanach" - napisał Filip Macuda z portalu Wrocławskie Fakty.

"Raków przyjął czwórkę od Lecha, Lech przyjął piątkę od Pogoni, Legia przyjmuje dziś czwórkę od Śląska - całe podium poprzedniego sezonu doznało już w obecnym sezonie klęski totalnej. O niczym nie musi to świadczyć, ale chyba nie jest to nic dobrego" - stwierdził Wojciech Bąkowicz z Goal.pl.

"Śląsk nokautuje Legię. Exposito mógłby od razu odebrać drugą statuetkę, tym razem dla piłkarza października. Kapitalna atmosfera, show i emocje. Legia w dołku, ale też calma. Dopiero co Runjaić miał iść do Schalke. Kolejny prysznic, ale trzeba oddać Śląskowi, co należne" - napisał Mateusz Ligęza z Radia Zet.

Po 12 rozegranych meczach Śląsk jest liderem tabeli z dorobkiem 26 punktów. Drugie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok (11 meczów, 25 pkt), trzecie Raków Częstochowa (10 meczów, 22 pkt), natomiast Legia plasuje się obecnie dopiero na piątym miejscu (11 meczów, 20 pkt).