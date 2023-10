"Rollercoaster w końcówce derbów!". Niesamowite minuty w meczu ekstraklasy [WIDEO]

Puszcza Niepołomice bardzo słabo rozpoczęła obecny sezon w ekstraklasie. Do tej pory piłkarze Tomasza Tułacza pokonali tylko Stal Mielec (1:0) oraz ŁKS Łódź (2:1), a w ostatniej kolejce zostali rozbici przez Lecha Poznań (1:4). Nie byli też faworytem w starciu z Cracovią. Zespół z Krakowa całkiem nieźle zainaugurował rozgrywki, notując pięć spotkań z rzędu bez porażki, ale ostatnio przeplata zwycięstwa z porażkami.

"Rollercoaster w derbach Małopolski". Sędziowie VAR w roli głównej

W podstawowym składzie Cracovii znaleźli się m.in. Kamil Glik oraz wracający ze zgrupowań reprezentacji Benjamin Kallman (Finlandia) i jeden z bohaterów wtorkowego starcia kadry U-21 z Estonią (5:0) Michał Rakoczy. Mimo to pierwszą dogodną okazję w tym spotkaniu stworzyli piłkarze Puszczy. Konkretniej Artur Siemaszko, którego uderzenie przeszło obok słupka. W 17. minucie Siemaszko znów dał o sobie znać, ale tym razem z niezbyt dobrej strony, ponieważ został ukarany żółtą kartką za zatrzymanie Atanasova.

I choć potem na boisku niewiele się działo, to w 41. minucie Puszcza objęła prowadzenie. Gola strzelił nie kto inny jak... Artur Siemaszko. Najpierw piłkę z własnej połowy wyprowadził Łukasz Sołowiej, po czym zagrał ją do 26-latka. Ten przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów, a następnie oddał strzał z wysokości narożnika pola karnego. Piłka odbiła się jeszcze po drodze od obrońcy, czym zaskoczyła bramkarza i wpadła do siatki. Wynik do przerwy nie uległ już zmianie.

Od początku drugiej połowy Cracovia ruszyła do ataku, ale nie miała żadnej konkretnej okazji do strzelenia gola. Reagując na to, co się dzieje na murawie, trener Jacek Zieliński wprowadził na boisko m.in. Kacpra Śmiglewskiego, który strzelił dwa gole w wygranym ostatnio spotkaniu kadry U-19 z Kazachstanem (3:0). I choć to zespół z Krakowa przejął inicjatywę, w 69. minucie napastnik Puszczy Muris Mesanović trafił do siatki. Bramka nie została jednak uznana, ponieważ piłkarz znajdował się na spalonym.

W 81. minucie Cracovia wykonywała rzut wolny, po którym piłkę do bramki skierował Andreas Skovgaard. Ogromną radość drużyny przerwała jednak informacja z wozu VAR, że piłkarz był na spalonym. Co się odwlecze, to nie uciecze, ponieważ pięć minut później Karol Knap wykorzystał dokładne dośrodkowanie Duńczyka i świetnie wbił futbolówkę do siatki.

Dosłownie chwilę później doskonale w polu karnym odnalazł się Śmiglewski, który pewnym strzałem pokonał bramkarza Puszczy i wyprowadził Cracovię na prowadzenie. 18-latek szalał z radości, ale jego celebrację zatrzymała weryfikacja VAR, po której sędziowie znów dopatrzyli się spalonego. "Dwa gole Cracovii odebrane przez VAR" - powiedział komentator. "Rollercoaster w końcówce derbów Małopolski" - dodał.

Finalnie spotkanie zakończyło się remisem 1:1, dzięki któremu Cracovia utrzymała się na 11. miejscu w tabeli (14 pkt). Puszcza pozostaje za to w strefie spadkowej z dorobkiem 10 punktów.