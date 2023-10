Polska perełka za 365 milionów! Może gościć nawet półfinał LM. Wielki sukces

Dziesięć stadionów w Polsce jest już przygotowanych na rozgrywanie meczów Ligi Mistrzów aż do fazy półfinałów. Żeby otrzymać taki przywilej, wizytacja UEFA musi dokonać szczegółowej inspekcji i wydać pozytywną opinię, a następnie przyznać specjalną kategorię. Po obiektach w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku do tego grona dołączył właśnie kolejny polski stadion. Wybudowanie go kosztowało 365 milionów złotych.

