"Piłkarz na poziomie reprezentacji" nie wypalił. Magiera reaguje: Mówię to publicznie

Był styczeń 2022 r., kiedy Mateusz Żukowski został bohaterem niespodziewanego transferu. Ówczesny zawodnik Lechii Gdańsk, którego kontrakt wygasał latem 2022 r., przeszedł do Rangers FC za około 600 tys. euro.

21-latek, który ma za sobą regularne występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, podpisał ze Szkotami 3,5-letni kontrakt. Ale do Polski wrócił zaledwie po półtora roku po tym, jak w nie udało mu się przebić do składu na Ibrox Park.

W pierwszej drużynie Rangers FC Żukowski zagrał tylko raz. Było to 12 lutego 2022 r. w 1/8 finału Pucharu Szkocji przeciwko Annan Athletic (3:0). Później Polak siedział jednak albo na ławce rezerwowych, albo na trybunach.

Dlatego latem zeszłego roku piłkarz zdecydował się na wypożyczenie do Lecha Poznań. Żukowski miał się odbudować w drużynie Johna van den Broma, jednak ten ruch też okazał się niewypałem. W pierwszej drużynie 21-latek zagrał tylko trzy razy. 10 meczów więcej rozegrał w drugoligowych rezerwach.

Magiera: Żukowski zupełnie nie wykorzystuje potencjału

Mimo to latem tego roku na pozyskanie zawodnika zdecydował się Śląsk Wrocław. Klub poinformował, że Żukowski podpisał kontrakt na rok z opcją przedłużenia o dwa lata. Jak mówił sam zainteresowany, najważniejsze dla niego było to, że trenerem zespołu był Jacek Magiera.

- Ma bardzo dobry warsztat, nie tylko jeśli chodzi o kwestie boiskowe. To znakomity psycholog, który potrafi dotrzeć do człowieka. Umie zawodnika zbudować mentalnie. Odbyliśmy kilka bardzo szczerych rozmów, w których trener uświadamiał mnie, jak wiele potrafię - mówił Żukowski w rozmowie z TVP Sport.

- Mam nadzieję, że przede mną zdecydowanie lepszy okres niż w ostatnich miesiącach. Cieszę się z tego, w jakim miejscu się znalazłem. Warunki do pracy są bardzo dobre, atmosfera w szatni także jest pozytywna. Jestem zadowolony z tego, jak odnalazłem się w klubie - dodał.

Sytuacja Żukowskiego w Śląsku jest lepsza, ale daleko jej do miana "dobrej". W tym sezonie ekstraklasy zawodnik zagrał 10 razy, spędzając na boisku łącznie 582 minuty. Ostatnie trzy spotkania ligowe z Piastem Gliwice (1:0), Wartą Poznań (1:0) i Górnikiem Zabrze (1:1) Żukowski zaczynał na ławce rezerwowych.

W rozmowie z portalem Weszło.com sytuację piłkarza wytłumaczył Magiera. - Chłopak zupełnie nie wykorzystuje swojego potencjału: szybkości, jakości uderzenia. Na razie ten potencjał pokazuje tylko na treningach. Wtedy wymiata, robi mnóstwo fajnych rzeczy, ale zaczyna się mecz i tego nie ma. Mówię to publicznie, żeby uświadomić Mateuszowi, że on ma w swoim życiu coś zmienić - powiedział trener.

- Czasami zmiana pewnych nawyków i zmiana podejścia jest jak pstryknięcie palca, coś się odblokowuje w głowie. To jeden z tych zawodników, do których ciągle szukam klucza. Jeżeli Mateusz w meczach zacznie wyglądać tak jak na treningach, to będziemy mieli zawodnika na poziomie reprezentacji Polski - dodał.

Żukowski to wychowanek Pogoni Lębork, który w wieku 14 lat trafił do Lechii Gdańsk. W grudniu 2017 r. zawodnik zadebiutował w ekstraklasie w meczu z Sandecją Nowy Sącz (2:2). W sezonie 2018/19 Żukowski zdobył z gdańszczanami Puchar Polski.