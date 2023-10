Klub ekstraklasy może zmienić właściciela. Są konkrety. Będzie ostra licytacja

Sobota 12 sierpnia - to właśnie wtedy Śląsk Wrocław poniósł ostatnią porażkę w ekstraklasie. Wówczas zespół Jacka Magiery we wyjazdowym meczu musiał uznać wyższość Stali Mielec, przegrywając 1:3. Z pewnością nikt nie spodziewał się, że dwa miesiące później drużyna z Wrocławia będzie liderem w tabeli. Obecnie Śląsk z 23. punktami na koncie plasuje się na pierwszym miejscu, będąc rewelacją jesiennej rundy.

Śląsk może zostać sprzedany. Wiceprezydent potwierdza

Z informacji przekazanych przez wiceprezydenta Wrocławia Jakuba Mazura wynika, że miasto chce sprzedać klub prywatnemu inwestorowi. Od 2019 roku gmina Wrocław jest właścicielem zespołu Śląska, jednak w najbliższym czasie może się to zmienić.

- My nadal chcemy sprzedać klub, ale fakty są takie, że Śląsk jest liderem Ekstraklasy. Na mecze przychodzą zresztą tłumy ludzi, a więc wartość tego produktu rośnie. Nasze oczekiwania i sposób ich realizacji powinien być w naszym mniemaniu bezpieczniejszy. Oczywiście są gwarancje i instrumenty finansowe, które za tym podążają - mówił Jakub Mazur w wywiadzie dla "TVP Wrocław".

- Chcielibyśmy zamknąć tę transakcję jeszcze w tym roku i miejmy nadzieję, że właśnie tak się stanie - dodaje Mazur - dodał wiceprezydent Wrocławia. W temacie sprzedaży Śląska przez miasto od dłuższego czasu pojawiało się mnóstwo pytań i kontrowersji. Niektórzy interpretowali te działania jako polityczne zagrywki, a radni prezydenta Jacka Sutryka nie chcieli wypowiadać się w tej sprawie.

Już kilka miesięcy temu Jakub Seweryn ze Sport.pl przekazywał, że Westminster Polska, która jest oddziałem niemieckiej firmy nieruchomościowej ubiegała się o kupno Śląska. Pod koniec września rozmowy o sprzedaży klubu przez miasto znacznie przyspieszyły. - Kwota zaproponowana przez Westminster nie do końca spełnia oczekiwania. To jednak nie zmienia faktu, że negocjacje trwają i temat cały czas jest aktualny - informował dziennikarz Piotr Potępa. Możliwe, że to właśnie inwestorzy z Westminster Polska w najbliższej przyszłości przejmą większość akcji klubu.

Kto zatrzyma Śląsk w ekstraklasie?

W sobotę 21 października o godz. 17:30 Śląsk Wrocław na własnym stadionie zmierzy się z Legią Warszawa. Tłumy ludzi, o których wspominał wiceprezydent Mazur to nie tylko puste słowa. Podczas starcia z drużyną Kosty Runjaicia na Tarczyński Arena ma zasiąść komplet publiczności. Na ten moment Legia z 20. punktami plasuje się na czwartej pozycji w tabeli. Trzecia jest Jagiellonia Białystok, natomiast miejsce wicelidera zajmuje Raków Częstochowa, który zgromadził 22 punkty. Oprócz tego zespół Dawida Szwargi rozegrał o jeden mecz mniej niż Śląsk, przez co w najbliższym czasie mistrzowie Polski mogą zepchnąć wrocławian z fotelu lidera.