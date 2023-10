Nowe wieści w sprawie Salamona. Był w UEFA. Są konkrety

Bartosz Salamon od kwietnia nie zagrał w żadnych meczu Lecha Poznań, ponieważ został zawieszony po wykryciu w jego organizmie niedozwolonej substancji. Wykluczenie trwa do dziś i wciąż nie wiadomo, co dalej z przyszłością środkowego obrońcy. WP SportoweFakty donoszą, że zawodnik w środę 18 października złożył oficjalne wyjaśnienia przed panelem dyscyplinarnym UEFA, a sprawa zmierza do końca.

