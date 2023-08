Niespodzianka! Kopciuszek zatrzymał Legię w Ekstraklasie!

Do tej pory drużyna ze stolicy wygrywała pewnie, bez straty gola - po 3:0 z Ruchem Chorzów i ŁKS-em. Puszcza nie wydawała się bardzo groźnym przeciwnikiem - wygrała tylko jeden z trzech meczów, 1:0 ze Stalą Mielec. Okazuje się jednak, że na stadionie imienia Józefa Piłsudskiego w Krakowie czuje się silna i gotowa do walki nawet z teoretycznie o wiele silniejszymi rywalami.

Najpierw kosztowny błąd Legii, potem gol Josue z rzutu wolnego

Na początku pierwszej połowy zdecydowanie przeważała Legia. Zawodnicy Kosty Runjaicia nie byli jednak w stanie przekuć tworzonych sytuacji w strzały, a zatem także zdobyć bramki. W 18. minucie mógł jednak paść wręcz kuriozalny gol. Bramkarz Puszczy Kewin Komar trafił wybiciem piłki w Macieja Rosołka, ale ta po uderzeniu w zawodnika Legii opuściła boisko tuż obok słupka.

W 26. minucie piłkarze Legii popełnili jednak bardziej kosztowny błąd. Piłka wrzucona z autu trafiła pod nogi Kamila Zapolnika i po wielkim zamieszaniu udało mu się znaleźć miejsce w polu karnym, żeby podać do Łukasza Sołowieja. Obrońca Puszczy strzelił nie do obrony dla Dominika Hładuna i dał prowadzenie beniaminkowi ekstraklasy.

Radość drużyny z Niepołomic nie trwała jednak długo. Choć Legia nadal nie potrafiła sobie wypracować konkretnych okazji do zdobycia bramki, wykorzystała rzut wolny. Po faulu na Josue około 30. metra Portugalczyk uderzył ze stałego fragmentu gry, a piłka najpierw minęła piłkarzy Legii, w tym skaczącego do niej Macieja Rosołka, a potem odbiła się od Kewina Komara i wpadła do bramki, dając drużynie ze stolicy remis.

Puszcza się obroniła. Legia liderem tabeli pomimo straty punktów

Do końca pierwszej części gry nic groźnego się już nie wydarzyło. Po przerwie ponownie to Legia wyglądała na lepszy, przeważający zespół, który jest bliżej zdobycia bramki. Były szanse - groźny strzał zmiennika, Marca Guala, niecelne uderzenia Macieja Rosołka, czy Josue. Było zamieszanie w polu karnym Puszczy w ostatnich minutach spotkania, ale żadna z tych okazji nie została jednak przekuta w bramkę na wagę prowadzenia i wygrania spotkania w Krakowie. Najlepszą sytuację dla Puszczy miał Muris Mesanović, który w 86. minucie po zamieszaniu w polu karnym Legii był blisko wepchnięcia piłki do bramki Hładuna, ale udało się ją opanować Rafałowi Augustyniakowi. I choć w końcówce doliczonego czasu gry niepołomiczanie się już tylko bronili, to robili to skutecznie.

Punkt daje Puszczy Niepołomice awans na trzynaste miejsce w tabeli ekstraklasy. Beniaminek ma w dorobku cztery punkty tak, jak Górnik Zabrze (cztery rozegrane mecze), Raków Częstochowa i Warta Poznań (po trzy rozegrane mecze). Legia Warszawa z siedmioma punktami została liderem ekstraklasy. Taki dorobek ma jeszcze Lech, Cracovia (obie drużyny po trzy rozegrane mecze) i Zagłębie Lubin (cztery rozegrane mecze).