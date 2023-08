Koszmar Pogoni Szczecin i to na własnym boisku. Duża kontrowersja [WIDEO]

W nie najlepszych nastrojach piłkarze Pogoni Szczecin i Radomiaka Radom podchodzili do meczu w czwartej kolejce ekstraklasy. Gospodarze w środku tygodnia ponieśli sromotną porażkę z 0:5 z Gent w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Z kolei Radomiak był po serii dwóch z rzędu porażek w lidze - 0:1 z Cracovią i 0:2 z Lechem Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Fajerwerki w hicie ekstraklasy. I to dosłownie! Wielkie emocje w derbach Łodzi

Radomiak Radom w siedem minut rozstrzygnął mecz z Pogonią Szczecin

Spotkanie od początku było pełne akcji od bramki do bramki, co pokazuje liczba strzałów. Przez cały mecz obie drużyny oddały ich aż 34, z czego tylko sześć było celnych. W 20. minucie Christos Donis kapitalnym podaniem wypuścił Lisandro Semedo, który wpadł w pole karne i precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał Bartosza Klebaniuka.

Siedem minut goście mieli rzut rożny, z którego dokładną centrą popisał się Rafał Wolski na głowę Mateusza Cichockiego i było 2:0. Taki też wynik utrzymał się do przerwy.

Druga połowa to ciągły napór ze strony gospodarzy, którzy chcieli strzelić gola kontaktowego. To wszystko stworzyło Radomiakowi okazje do szybkich kontrataków. Brakowało w nich skuteczności, raz piłka trafiła w słupek, a innym nie trafiła do lepiej ustawionego zawodnika.

Pogoń za to trafiła do siatki w 72. minucie po indywidualnej akcji Luki Zahovicia. Gol nie został jednak uznany, bo wcześniej Słoweniec zdaniem sędziego faulował Roberto Alvesa. Pokazane powtórki sugerują, że Szwajcar dołożył trochę od siebie, bo także komentatorzy Canal+ Sport powątpiewali w słuszność decyzji Bartosza Frankowskiego.

Ostatecznie Pogoń nie trafiła do siatki i przegrała mecz 0:2, ponosząc tym samym pierwszą porażkę w tym sezonie ekstraklasy.

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom 0:2

Bramki: 20' Semedo, 27' Cichocki.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Prezes ekstraklasy już odtrąbił sukces. "Stała się oknem wystawowym"

Po tym spotkaniu Pogoń Szczecin zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Radomiak ma ich tyle samo, ale z racji lepszego bilansu bramkowego (4:3 do 3:3) jest na szóstym miejscu.

Kolejny mecz szczecinianie rozegrają przeciwko Gent w rewanżowym meczu i najpewniej pożegnalnym meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy. W ekstraklasie w przyszły weekend czeka ich wyjazdowy mecz z ŁKS-em Łódź, a radomski zespół podejmie u siebie Wartę Poznań.