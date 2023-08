Prezes ekstraklasy już odtrąbił sukces. "Stała się oknem wystawowym"

W poprzednim sezonie Lech Poznań dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, czym mocno przyczynił się do awansu Polski w rankingu UEFA. Powoli z zestawienia odpadają lata, kiedy to nasz kraj nie miał reprezentantów w pucharach Starego Kontynentu. W związku z tym bardzo ważne są obecne rozgrywki, gdzie jedna drużyna zagwarantowała sobie już udział przynajmniej w fazie grupowej LKE. Mowa o Rakowie Częstochowa. To zdaniem Marcina Animuckiego sprawia, że ekstraklasa staje się coraz bardziej atrakcyjna.

Prezes ekstraklasy zachwycony zmianami w polskiej lidze. "Oni wiedzą, że mogą u nas zarobić niezłe pieniądze"

Prezes najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce przyznał, że na przestrzeni ostatnich lat wzrósł poziom sportowy ligi. Tym samym coraz więcej utalentowanych zawodników z zagranicy nie tylko przenosi się do polskich klubów, ale i zostaje w nich na lata. Ma to też związek ze wzrostem wynagrodzeń, jakie drużyny otrzymują za grę w Polsce i udział w europejskich pucharach.

- Jedną z przyczyn wzrostu poziomu sportowego w ekstraklasie jest zatrzymywanie najlepszych zawodników przez czołowe kluby. Oni wiedzą, że mogą u nas zarobić niezłe pieniądze i w dłuższej perspektywie wypromować się do najlepszych lig europejskich. Kiedyś wyjeżdżali na przykład do drugiej ligi tureckiej, teraz takich przypadków już praktycznie nie ma. Najlepsi zawodnicy przedłużają kontrakty, jak Mikael Ishak w Lechu Poznań czy Josue w Legii Warszawa. Ekstraklasa stała się oknem wystawowym, co pokazują transfery w ostatnich latach. I nie są one za frytki! - podkreślił w rozmowie z portalem i.pl.

Zdaniem prezesa, wpływ na wzrost atrakcyjności ligi ma też rozwój infrastruktury. To z kolei przekłada się na większe zainteresowanie kibiców, a w konsekwencji i samych zawodników. - W poprzedni weekend Radomiak wrócił na swój piękny i odnowiony stadion, co jest kolejnym dowodem, w jakim tempie rozwija się ekstraklasa. Piłkarze z zagranicy wiedzą, że w Polsce gra się na ładnych stadionach, przy wielotysięcznych tłumach kibiców, którzy głośno dopingują - zakończył.

Lech na czele ekstraklasy

Sezon 2023/24 ekstraklasy rozpoczął się pod koniec lipca. Obecnie trwa czwarta kolejka. Liderem jest Lech Poznań, który ma mecz rozegrany mniej. "Kolejorz" przełożył jedno ze spotkań, by lepiej przygotować się do starcia w LKE. Na drugim miejscu znajduje się Cracovia, a trzecie jest Zagłębie Lubin.

Sytuacja w tabeli może jednak ulec zmianie, ponieważ w niedzielę 13 sierpnia mecze rozegrają m.in. Legia Warszawa czy Pogoń Szczecin, które mają na koncie po dwa zwycięstwa.