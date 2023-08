Fajerwerki w hicie ekstraklasy. I to dosłownie! Wielkie emocje w derbach Łodzi

Oba łódzkie kluby nie zaliczyły zbyt udanego startu sezonu. Drużyna Janusza Niedźwiedzia co prawda pokonała na inaugurację Puszczę Niepołomice, ale potem uległa Pogoni Szczecin i Jagiellonii Białystok. Natomiast piłkarze Kazimierza Moskala przegrali z Legią Warszawa i Ruchem Chorzów, a ostatnio pokonali Koronę Kielce. A co się działo w derbach Łodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo Mordercze treningi Usyka w Polsce. "Wstaje o 5:30 i robi trzy treningi dziennie"

Piast pokonał mistrza i... przeprasza kibiców. "Wiemy, co musimy poprawić"

Mecz od początku toczony był w dobrym tempie, ale najciekawiej zrobiło się pod koniec pierwszej połowy. Była 45. minuta, gdy 30-letni Bartłomiej Pawłowski popisał się pięknym rajdem, a następnie zagrał do wbiegającego w pole karne Jordiego Sancheza, który mocnym strzałem otworzył wynik spotkania.

Chwilę później 28-letni Hiszpan znowu trafił do siatki, ale po interwencji VAR bramka została anulowana, bo Sanchez był na pozycji spalonej. Po przerwie inicjatywę przejął ŁKS. I już w 50. minucie był bliski remisu, jednak piłka po potężnym strzale z dystansu Michała Mokrzyckiego przeleciała tuż obok słupka.

W 70. minucie Widzew miał dobrą okazję. Sanchez zagrał na dalszy słupek, a piłkę wślizgiem zaatakował Dominik Kun, ale był minimalnie spóźniony, więc gola nie było.

Chwilę później mecz przerwano z powodu odpalenia materiałów pirotechnicznych. To była już druga taka przerwa podczas sobotniego meczu.

Po kilku minutach mecz wznowiono, ale wynik w końcówce się już nie zmienił, więc Widzew wygrał 1:0. To nie znaczy jednak, że nie było ciekawie. W 10. minucie doliczonego czasu gry Luis Silva sfaulował Juricia, który go wyprzedził i otrzymał za to czerwoną kartkę.

W następnej kolejce ŁKS zagra z Pogonią Szczecin, zaś Widzew zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem.

Derby Łodzi w liczbach

Derby Łodzi to jeden z największych klasyków polskiej piłki. Statystyki historyczne korzystniej wyglądają dla widzewiaków, którzy wygrali 29 spośród 69 ligowych spotkań z ŁKS-em. 27 razy padał remis, a 13-krotnie górą byli piłkarze ŁKS-u.