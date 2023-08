Piast pokonał mistrza i... przeprasza kibiców. "Wiemy, co musimy poprawić"

Niewiele wskazywało na to, by Raków Częstochowa miał mieć problemy w meczu z Piastem Gliwice. W końcówce spotkania podopieczni Aleksandara Vukovicia przechylili jednak szalę na swoją korzyść i wygrali spotkanie 2:1. To była pierwsza wygrana Piasta w sezonie, ale też pierwszy mecz przegrany przez mistrzów Polski.

Po meczu mówiło się jednak nie tylko o sportowym sukcesie Piasta, ale także o problemach dotyczących organizacji zawodów. Chodziło o wchodzenie kibiców na obiekt, z czym zanotowano duże problemy. Gliwiczanie nie schowali głowy w piasek i nie zasłaniali się w mediach wyłącznie tym, co udało się osiągnąć na boisku.

"Wczorajszy mecz Piasta Gliwice z Rakowem Częstochowa wyszedł niemal perfekcyjnie pod względem sportowym i zakończył się zwycięstwem zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia. Radość z wygranej i sukces piłkarski nie może przysłonić faktu, że ten mecz nie poszedł po naszej myśli pod względem organizacyjnym przy procesie wpuszczania kibiców na Stadion Miejski im. Piotra Wieczorka w Gliwicach." - napisano w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Jest nam niezmiernie przykro za zaistniałą sytuację i długi czas oczekiwania w kolejkach. Takie rzeczy nie powinny były mieć miejsca, za co chcielibyśmy przeprosić wszystkich kibiców, szczególnie tych, którzy nie mieli okazji oglądać pierwszych fragmentów rywalizacji. Wiemy, co musimy poprawić i zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby proces wchodzenia kibiców na stadion był sprawniejszy i szybszy.

Nie był to jedyny problem i mankament spotkania. Kamery wychwyciły też inny niecodzienny fakt. Chłopiec od podawania piłek zostawił na murawie... telefon. W pierwszej akcji drugiej połowy wyłapał to sędzia Tomasz Musiał. Po powrocie z szatni arbiter z Krakowa wstrzymał grę. Na środku boiska dostrzegł telefon. Oddał go chłopcu od podawania piłek, którego wpuścił na murawę sędzia techniczny.