Sceny w Ekstraklasie! Śląsk dostał trzy "gongi". Kuriozalny gol z kilkudziesięciu metrów [WIDEO]

Do meczu oba zespoły przystępowały w kiepskiej formie. Stal Mielec miała za sobą remisy z Cracovią (2:2) i Piastem Gliwice (0:0) oraz porażkę 0:1 z Puszczą Niepołomice. Z kolei Śląsk Wrocław zremisował 1:1 z Koroną Kielce i przegrał z Zagłębiem Lubin 1:2. Starcie nie miało zdecydowanego faworyta, co dobitnie pokazał początek meczu. Później wszystko się zmieniło.

Spalony, zepsuty karny i kuriozalny gol z dystansu. Stal Mielec prowadziła ze Śląskiem Wrocław już w pierwszej połowie

Goście mogli cieszyć się chwilę po pierwszym gwizdku. W piątej minucie gry do siatki trafił Mateusz Żukowski, ale po interwencji sędziów VAR bramka została nieuznana z powodu zagrania piłki ręką. Zawodnik z Wrocławia najpierw uderzał na bramkę w sytuacji sam na sam, a po odbiciu od bramkarza piłka trafiła właśnie w jego rękę.

W kolejnych minutach na boisku działo się niewiele, a kolejną szansę na zdobycie gola dostali mielczanie. W 35. minucie po dośrodkowaniu w pole karne ręką zagrywał Petr Schwarz i, mimo że piłka chwilę później wpadła do siatki, to arbiter wskazał na rzut karny. "Jedenastkę" zmarnował jednak Piotr Wlazło, którego intencje wyczuł bramkarz Kacper Trelowski.

Golkiper Śląska nie popisał się za to dziesięć minut później. Akcję gospodarzy przeprowadził Koki Hinokio i postanowił mocno uderzyć z dystansu. Trelowski zlekceważył z pozoru niegroźny strzał i nawet nie rzucił się do piłki, a ta wpadła do siatki tuż przy słupku i Stal prowadziła 1:0. Tak zakończyła się pierwsza połowa.

Dwa szybkie ciosy i po meczu. Stal Mielec wygrała 3:1 ze Śląskiem Wrocław

W drugiej części meczu mielczanie szybko wzięli się do pracy i podwyższyli prowadzenie. Konkretnie zrobił to Koki Hinokio w 53. minucie spotkania. Japończyk po długiej akcji zespołowej uderzył mocno z pola karnego i było już 2:0.

Śląsk nie mógł pozbierać się po ciosie Stali i już trzy minuty później otrzymał kolejny, który niemal zamknął mecz. Dobrą akcję całej ofensywy wykorzystał Michał Trąbka, który w polu karnym przyjął na klatkę piersiową, a następnie huknął prawą nogą po długim słupku i podwyższył na 3:0.

Do samego końca spotkania gra toczyła się głównie w środku pola, ale oba zespoły próbowały tworzyć szanse pod bramkami rywali. Finalnie to wrocławianie byli w stanie zmienić wynik spotkania już w doliczonym czasie gry. Arbiter wskazał na rzut karny, a wykorzystał go Erik Exposito i ustalił wynik meczu na 3:1 dla Stali. Dzięki wygranej gospodarze zajmują siódme miejsce w ligowej tabeli. Z kolei Śląsk jest na miejscu 17. czyli przedostatnim w strefie spadkowej.