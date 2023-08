Wielki talent lada moment opuści Ekstraklasę? Nowe wieści w sprawie transferu

Ariel Mosór do Piasta Gliwice dołączył w 2021 roku i mimo młodego wieku szybko stał się ostoją obrony gliwickiej drużyny. W ubiegłym sezonie 20-latek wystąpił w 28 meczach, a patrząc na jego potencjał oraz dobrą postawę na boisku wiadomo było, że prędzej czy później trafi za granicę.

Mosór odejdzie do Molde? Wszystko rozstrzygnie się lada moment

Jeszcze niedawno mówiło się, że zainteresowana usługami Ariela Mosóra jest między innymi Genoa. Mało kto przypuszczał, że utalentowany obrońca nie pójdzie wydeptaną przez wielu Polaków ścieżką do Włoch, a wybierze kierunek północny, a dokładniej Norwegię.

To właśnie stamtąd Piastowi Gliwice ofertę złożyło Molde, pięciokrotny mistrz kraju. Według informacji TVP Sport klub, w którym w przeszłości występował Erling Haaland, zaproponował gliwiczanom za obrońcę około 2,2 miliona euro, a kwota ta może jeszcze wzrosnąć do 3 milionów, doliczając wszystkie bonusy.

Nowe wieści w sprawie przenosin Mosóra przyniósł dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk. W rozmowie z telewizją Canal+ Sport potwierdził on, że klub jest usatysfakcjonowany z oferty złożonej przez Norwegów i teraz obie strony czekają tylko na ruch ze strony samego piłkarza. - Ja powiem krótko. W ciągu dwóch najbliższych dni cała sprawa powinna się rozwiązać, a nawet musi się rozwiązać. My musimy wiedzieć, na czym stoimy. Tak samo Ariel. My jesteśmy zadowoleni z oferty. Przyjęliśmy ją, a teraz wszystko jest w rękach Ariela - przyznał Wilk.

Ariel Mosór poza grą w Ekstraklasie regularnie występuje w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Urodzony w 2003 roku piłkarz obecnie jest członkiem drużyny narodowej do lat 21, dla której dotychczas rozegrał dziewięć spotkań. Choć transfer do takiej ligi jak norweska jest dla Polaków dość oryginalny, nie będzie to pierwsza sytuacja w tym okienku, gdy polski zawodnik obiera kurs na północ. Tydzień temu bowiem wychowanek ŁKS-u Łódź Mateusz Kowalczyk zdecydował się na wyjazd do Danii, gdzie będzie reprezentował barwy Broendby IF.