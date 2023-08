Raków złożył ofertę za piłkarza z ekstraklasy. Polski trener ją wyśmiał

Raków Częstochowa po wyeliminowaniu Karabachu Agdam w eliminacjach do Ligi Mistrzów jest już pewien gry na trzech frontach. Zapewnił sobie bowiem co najmniej awans do Ligi Konferencji Europy, a może być jeszcze lepiej, bo wygrał pierwszy mecz kolejnej rundy z Arisem Limassol 2:1. Nic więc dziwnego, że drużyna nadal chce poszerzać kadrę. Ostatni transfer zakończył się jednak fiaskiem.

Raków złożył ofertę za Myszora. Trener Cracovii nie zostawił suchej nitki: "Jest trochę śmieszna"

Przed tygodniem portal Meczyki.pl donosił, że Raków prowadzi negocjacje z Cracovią w sprawie sprowadzenia Jakub Myszora. 21-letniemu ofensywnemu pomocnikowi pozostał tylko rok kontraktu, więc dla zespołu spod Wawelu byłaby to ostatnia okazja, by na nim zarobić. Choć obie strony miały w tym interes, na razie się nie dogadały.

Tak przynajmniej twierdzi trener Cracovii, Jacek Zieliński, który odsłonił nieco kulisy negocjacji. - Napłynęła oferta z Rakowa, ale jest trochę śmieszna, więc na chwilę obecną nie podejmujemy tematu - powiedział na konferencji prasowej przed piątkowym meczem z Zagłębiem Lubin (godz. 18:00). – To jest życie, piłka nożna, ale nie przewidujemy sytuacji, że ktoś inny jeszcze od nas odejdzie - rozwiał wątpliwości.

Zainteresowanie Myszorem ze strony mistrza Polski i tak było sporą niespodzianką. Czterokrotny reprezentant polskiej młodzieżówki w ubiegłym sezonie ekstraklasy rozegrał 20 spotkań, w których strzelił zaledwie jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Obecnie zmaga się zaś z kontuzją i do tej pory nie pojawił się w żadnym meczu nowego sezonu.