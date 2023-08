Ikona reprezentacji Polski wciąż bez pracy. Powrót do ekstraklasy to plan B

Już od ponad miesiąca Kamil Glik pozostaje wolnym zawodnikiem. Wraz z końcem czerwca wygasła jego umowa z Benevento, dla którego sezon 2022/2023 zakończył się spadkiem do Serie C. W minionych rozgrywkach 35-latek rozegrał zaledwie 19 spotkań, ponieważ przez długi czas zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. W październiku 2022 roku miał kłopoty mięśniowe, a w styczniu doznał kontuzji łąkotki. Ostatecznie poddał się operacji, która wykluczyła go z gry na trzy miesiące.

W ostatnich tygodniach nie pojawiły się informacje o konkretnym klubie, który byłby zainteresowany sprowadzeniem Glika do siebie. - Szukam Kamilowi klubu, rozmowy trwają. Główne miejsce to rynek włoski. Tamtejsze kluby dopiero teraz zaczynają dobierać zawodników. Zobaczymy jak to się potoczy - mówił pod koniec lipca agent obrońcy, Jarosław Kołakowski. Zapytany o powrót do ekstraklasy odparł wtedy krótko. - Na to pytanie nie chcę odpowiadać.

Jaki jest plan Kamila Glika? "Chciałby zostać we Włoszech"

Najnowsze informacje w sprawie sytuacji klubowej Kamila Glika przekazał Tomasz Włodarczyk w programie "Okno transferowe". - Z tego co słyszałem, to na razie bez konkretnych ofert. Wydaje mi się, że tu będzie czekanie do tej finalnej fazy włoskiego okienka transferowego. To taka destynacja, gdzie myślę, Kamil chciałby najbardziej zostać i kontynuować swoje życie - poinformował dziennikarz.

- Powrót do ekstraklasy? To chyba jest taki mocny plan B lub C - dodawał. Ostatni raz Kamil Glik w polskim klubie grał w latach 2008-2010, gdy reprezentował barwy Piasta Gliwice.

Odnośnie powrotu do ekstraklasy, to w ostatnim czasie jego przyjaciel Kamil Grosicki w żartobliwy sposób zaprosił doświadczonego obrońcę do tego, by dołączył do Pogoni Szczecin. - Come to Pogoń - odpowiedział Grosicki na jeden z komentarzy Glika.