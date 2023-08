Były piłkarz Legii nadaje z Austrii: Cenne rady jak grać z wiedeńczykami

Szymon Włodarczyk w ubiegłym sezonie pokazał swój potencjał, co zaowocowało transferem na zachód. Choć 20-latek w barwach Górnika Zabrze wystąpił w 30 meczach, i zdobył tylko dziewięć bramek, świetnie szło mu w reprezentacji Polski U21, gdzie w ciągu pięciu spotkań aż cztery razy wpisał się na listę strzelców.

Włodarczyk ze wskazówkami dla Legii. "Piłki na wolne pole i pressing"

Z początkiem lipca Włodarczyk zamienił Górnik Zabrze na Sturm Graz, który zapłacił za niego ok. 2,5 miliona euro. Władze austriackiego klubu na razie nie mają na co narzekać. Napastnik w nowej drużynie do tej pory rozegrał cztery oficjalne spotkania, w których zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę: po bramce w dwóch meczach ligowych oraz hat-trick w spotkaniu w ramach pucharu Austrii).

Pierwszym klubem Włodarczyka w seniorskim futbolu była Legia Warszawa, której jest wychowankiem. Stołeczny klub w czwartek 10 sierpnia rozegra mecz III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy z Austrią Wiedeń, przeciwko której Polak zdążył już wystąpić w lidze i zdobyć bramkę. W rozmowie z Kanałem Sportowym 20-latek opowiada, na co wicemistrzowie Polski powinni zwrócić uwagę, ale stworzyć sobie przewagę nad rywalem.

- Jak piłka za daleka to szliśmy na pressing na bramkarza i często wybijał piłki na auto albo na środek. Raz się przez to poślizgnął i był z tego rzut rożny, bo go przypressowałem. Na pewno uważam, że piłki na wolne pole to była ich największa bolączka - powiedział młodzieżowy reprezentant Polski.

Legia Warszawa z Austrią Wiedeń gra dzięki wyeliminowaniu w poprzedniej rundzie kwalifikacji kazachskich Ordobasów Szymkent 5:4 w dwumeczu. Spotkanie z austriackim zespołem odbędzie się w czwartek 10 sierpnia o godzinie 19:00. Tego samego dnia swój mecz w tych samych eliminacjach zagra Lech Poznań, który godzinę później rozpocznie starcie ze Spartakiem Trnawa.